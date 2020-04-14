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14 квітня • оновлено в 21:37
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Міністр назвав термін запуску залізниці в Україні

2.2т
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У питанні відновлення роботи залізниці Міністерство інфраструктури України покладатиметься на рекомендації МОЗ країни.

"Це їх компетенція, їх відповідальність, і тут ми довіряємо їм на 100%. Коли вони відповідне рішення внесуть, ми будемо готові", – сказав в ефірі ObozTV міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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Разом із тим він нагадав, що наразі спостерігається зростання захворюваності коронавірусом в Україні. Міністр також розповів про те, що на сьогодні серед хворих – 20 працівників "Укрзалізниці".

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Відповідаючи на запитання, скільки часу має пройти після піку епідемії, щоб відновити роботу залізниці, міністр сказав: "Це роздуми не професіонала, а виключно якісь статистичні речі. Але мені здається, це буде друга половина – кінець травня, коли вже можна буде говорити про якесь пом'якшення, зменшення певних бар'єрів і відновлення мобільності. Але точно не раніше".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Владислав Криклій назвав орієнтовні терміни відновлення роботи громадського транспорту в Україні.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Карантин в Україні Ексклюзив
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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