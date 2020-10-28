Точність прогнозів погоди значно знизилася через коронавірус: метеоролог пояснив зв'язок

Точність прогнозів погоди в світі значно знизилася через те, що під час пандемії коронавірусу в небо піднімаються набагато менше літаків.

У зв'язку з цим відсутні близько 90% погодних даних, які зазвичай надходять від літаків у повітрі для прогнозування погоди, заявили у Всесвітній метеорологічній організації (ВМО), передає "ТСН".

За словами генерального секретаря ВМО Петтері Тааласа, компанії та організації, які займаються прогнозуванням погоди, намагалися компенсувати недостачу даних з літаків, проте негативного впливу на точність прогнозів уникнути не вдалося.

До пандемії коронавірусу близько 40 світових авіаперевізників надавали дані зі своїх літаків про температуру повітря, силу та напрямок вітру.

У Міжнародній асоціації повітряного транспорту планують поглибити співпрацю в цьому напрямку.

Відзначається, що від точності прогнозів погоди залежить робота і самих авіакомпаній. Дані використовуються для оцінки ризиків польотів і планування їх рентабельності.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, блогер зі Словаччини Йозеф Кметя записав відеозвернення до своїх глядачів із закликом не вірити людям, які заперечують небезпеку коронавірусу. Через 6 годин він помер в лікарні.