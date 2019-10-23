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23 жовтня • оновлено в 22:40
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Дубинський відповів на питання "детектора брехні": фахівець пояснив, чи можна обдурити поліграф

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Точність дослідження на поліграфі – "детекторі брехні" – становить близько 95%, в залежності від сфери його застосування: кадрових перевірок, розслідувань тощо.

Про те, чи можна обдурити поліграф і які існують протипоказання до його використання, в ефірі ObozTV розповів експерт-поліграфолог Олег Назаров.

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За словами фахівця, основні протипоказання до проведення тестів на поліграфі носять медичний характер.

Крім того, процедуру рекомендують скасувати або відкласти у випадках, якщо особа вживає певні психоактивні речовини.

"Тобто речовини, які впливають на роботу нервової системи – пригальмовуючи її або збуджуючи", – пояснив Назаров.

"Наявність протипоказань не дозволяє впевнено зробити той чи інший висновок після проведення дослідження", – наголосив він.

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При цьому Назаров зазначив, що цілеспрямовано обдурити прилад практично неможливо.

"Ця система вивчається вже протягом 100 років. Який би спосіб людина не вигадала, щоб спробувати приховати інформацію – належним чином підготовлений фахівець, звичайно, це встановить", – запевнив експерт.

Деякі протипоказання не дозволяють якісно провести перевірку на поліграфі

Деякі протипоказання не дозволяють якісно провести перевірку на поліграфі

federalnewsnetwork.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Давид Арахамія Олександр Дубинський
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Україна Київ
Теги
поліграф Партія Слуга народу Верховна Рада України корупція
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