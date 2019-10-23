Дубинський відповів на питання "детектора брехні": фахівець пояснив, чи можна обдурити поліграф

Точність дослідження на поліграфі – "детекторі брехні" – становить близько 95%, в залежності від сфери його застосування: кадрових перевірок, розслідувань тощо.
Про те, чи можна обдурити поліграф і які існують протипоказання до його використання, в ефірі ObozTV розповів експерт-поліграфолог Олег Назаров.
За словами фахівця, основні протипоказання до проведення тестів на поліграфі носять медичний характер.
Крім того, процедуру рекомендують скасувати або відкласти у випадках, якщо особа вживає певні психоактивні речовини.
"Тобто речовини, які впливають на роботу нервової системи – пригальмовуючи її або збуджуючи", – пояснив Назаров.
"Наявність протипоказань не дозволяє впевнено зробити той чи інший висновок після проведення дослідження", – наголосив він.
При цьому Назаров зазначив, що цілеспрямовано обдурити прилад практично неможливо.
"Ця система вивчається вже протягом 100 років. Який би спосіб людина не вигадала, щоб спробувати приховати інформацію – належним чином підготовлений фахівець, звичайно, це встановить", – запевнив експерт.
Деякі протипоказання не дозволяють якісно провести перевірку на поліграфі
federalnewsnetwork.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Офісі президента України Володимира Зеленського запропонували перевірити кількох нардепів від "Слуги народу" на детекторі брехні.
Як стало відомо, мова йде про членів парламентського комітету з фінансів і податків. Більше 10 депутатів не підтримали законопроект, який мав ліквідувати корупційні схеми при оформленні угод з нерухомістю. За деякими даними, їх звинувачують в отриманні $30 000 (кожному) за голосування.
Згодом Давид Арахамія запропонував пройти перевірку на поліграфі всім членам фракції "Слуга народу".
У відповідь його однопартієць Олександр Дубинський повідомив, що він згоден на спільну перевірку з Арахамією. Тестування політика на детекторі брехні відбулося увечері 23 жовтня і транслювалося в прямому ефірі.
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