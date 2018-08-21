"Точка неповернення пройдена": названа дата надання Томосу Україні

Томос про надання автокефалії Української православної церкви від Вселенського патріарха, найімовірніше, може з'явитися вже 10 вересня.

Про це в Києві розповів архімандрит РПЦ Кирило Говорун, за словами якого, питання про автокефалію "тієї частини української церкви, яка захоче цього", вже вирішене, передає BBC.

За його словами, надання автокефалії і видання Томосу в цьому вже на фінальній стадії.

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Згідно з його інформацією, в останні важливими в цьому процесі будуть події кінця серпня - початку вересня.

Зокрема, це буде візит до Вселенського патріарха Варфоломія глави РПЦ Кирила 31 серпня. Потім українське питання повинні обговорити на сінаксі Константинопольського патріархату 1-3 вересня, а підписати Томос мають засіданні священного синоду 10 вересня.

Сінакс - це збір усіх ієрархів Константинопольського патріархату для вирішення найважливіших і найбільш актуальних питань церкви. Останній раз він збирався в 2015 році.

Після сінаксу, за словами Говоруна, з 10 вересня почнеться засідання священного синоду Константинопольського патріархату, на якому можна очікувати трьох варіантів розвитку подій.

"Найбільш вірогідний сценарій - Томос буде підписаний на засіданні священного синоду 10 вересня. Він уже написаний, а буде підписаний", - пояснив він.

Другий сценарій - Томос відразу не підпишуть, а відновлять київську митрополію, а вже потім її трансформують у автокефальну церкву. Третій сценарій - на синоді ухвалять рішення про відтермінування українського питання на якийсь час.

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"Зараз все залежить від результатів візиту патріарха РПЦ Кирила до Вселенського патріарха 31 серпня", - підкреслив архімандрит Кирило, який вважає, що саме цей візит ще якось може вплинути на рішення Константинополя по Україні.

Говорун також зазначив, що РПЦ доклала величезних зусиль, щоб зупинити надання Томосу. Але, за його словами, це питання вже практично вирішене.

"Раніше всі спроби надання Томосу зупинялися на точці неповернення. На цей раз точка неповернення пройдена, рішення про надання автокефалії прийнято", - вважає він.

Під час свого виступу на території Софійського собору в Києві представник РПЦ також натякнув, що підписаний Томос привезуть саме сюди.

Архімандрит Кирило керував відділом зовнішніх зв'язків УПЦ МП, а з 2009 року деякий час в Москві працював в розпорядженні патріарха РПЦ, займав високі посади. У 2014 році він покинув Росію і більше туди не повертався. В останні роки відомий богослов викладає в США.

У Києві Говорун презентував власну книгу і прочитав публічну лекцію "Після Томосу", в якій розповів про останні подробиці процесу надання автокефалії української церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 квітня президент України Петро Порошенко анонсував створення єдиної української церкви. За його словами, єпископи УПЦ КП підписали звернення до Вселенського Патріарха про надання Томосу нової Української православної автокефальної церкви.

18 квітня ієрархи УПЦ КП і УАПЦ офіційно передали президенту звернення до Патріарха Варфоломія. 19 квітня Верховна Рада йогопідтримала.

Раніше предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Вселенський Патріарх Варфоломій надасть Томос Української православної церкви вже в поточному році.

В кінці липня з'явилася інформація, що питання про надання автокефалії Української православної церкви може бути розглянуто у вересні на зборах Константинопольської Патріархії.