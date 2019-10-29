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29 жовтня • оновлено в 11:09
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"Тобі тут не жити": мережу підірвало потужне послання українки до окупантів

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У мережі з'явився сильний пост української волонтерки Юлії Ворони, який вона адресувала російським окупантам.

Всього за годину з моменту публікації він зібрав 1 100 лайків, десятки коментарів і близько 200 репостів. Проникливий текст з'явився на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. У ньому дівчина емоційно нагадала російським загарбникам про всіх їхні злочини, вчинені на чужій землі проти українського народу.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Facebook "Повернись живим"

"Тобі тут не жити. Тому ти нашпигував мою землю залізом і провів по моїй країні свої лінії розмежування. Через це ти вбиваєш моїх людей, робиш нещасними тисячі сімей моїх співвітчизників. А тих, хто вижив, – готовими, з одного боку, до помсти і ненависті, а з іншого – тими, хто здригається від феєрверків, які запускають "втомлені від війни". Тобі не болить через могили із синьо-жовтими прапорами в кожному селі, через розбиті будинки, зруйновані долі, випалені ліси, затоплені шахти, важкі метали від "начинки" твоїх снарядів у ґрунті. Тому тобі тут не жити, не починати знову, не підставляти плече", – звернулася до російських окупантів волонтерка.

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Також вона висловила впевненість у тому, що, попри все, українці все одно будь-що переможуть агресора.

"І коли опускаються руки, коли здається, що війна тягнутиметься десятиліттями, знову будуть труни, чорні хустки, вирви від снарядів, блокпости і контрольно-пропускні пункти, мене тішить одне: ми тут будемо завжди, а тобі тут ніколи не жити. Якщо ти взагалі вцілієш. Тому що ми віримо у свою армію і підтримуємо її у війні з російським агресором", – оптимістично підсумувала українка.

'Тобі тут не жити': мережу підірвало потужне послання українки до окупантів

'Тобі тут не жити': мережу підірвало потужне послання українки до окупантів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветеран АТО, письменник Валерій Ананьєв також зчинив фурор у мережі сильним постом про війну в Україні. Він нагадав своїм співвітчизникам, що єдиний шанс на незалежне існування – це життя у постійній війні проти Росії. Адже ця війна почалася аж ніяк не у 2014 році, а ще кілька століть тому.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
повернись живим
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Северг Олег
Северг Олег
Украинцы никогда не победят. Уже хотя бы потому, что внутренне это глубоко трусливый народ. Народ у которого не хватает капли смелости что бы признать факт, что это не Россия убивает людей на Украине, а это они сами убивают. И как мелкие урки, жульё, пытаются свои преступления свалить на других. Не Россия бомбила Луганск м Донецк. Это Украина бомбила. Не Россия убила те 3 сотни детей в Донецке. Это Украина их убила. Из за своей патологической жадности и своего генетического жлобства. Хотя можно было в самом начале сесть с людьми за стол переговоров и просто дать людям те права которые они требовали. И не было бы этих смертей. Но нет. Украина этого сделать не может. Ведь не даром же про украинцев есть столько анекдотов. И про снег зимой и про песок в пустыне и про плачущих евреев и про надкусанные яблоки. Это же их генетика. Жлобьё и убийцы. А такие никогда не победят.
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Serov Oleg
Serov Oleg
наркоманка,куйли с нее взять...
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Отлично сказано! Рашистскую неч.исть выгоним с нашей земли
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