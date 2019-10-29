'Тобі тут не жити': мережу підірвало потужне послання українки до окупантів

У мережі з'явився сильний пост української волонтерки Юлії Ворони, який вона адресувала російським окупантам.

Всього за годину з моменту публікації він зібрав 1 100 лайків, десятки коментарів і близько 200 репостів. Проникливий текст з'явився на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. У ньому дівчина емоційно нагадала російським загарбникам про всіх їхні злочини, вчинені на чужій землі проти українського народу.

Війна на Донбасі Facebook "Повернись живим"

"Тобі тут не жити. Тому ти нашпигував мою землю залізом і провів по моїй країні свої лінії розмежування. Через це ти вбиваєш моїх людей, робиш нещасними тисячі сімей моїх співвітчизників. А тих, хто вижив, – готовими, з одного боку, до помсти і ненависті, а з іншого – тими, хто здригається від феєрверків, які запускають "втомлені від війни". Тобі не болить через могили із синьо-жовтими прапорами в кожному селі, через розбиті будинки, зруйновані долі, випалені ліси, затоплені шахти, важкі метали від "начинки" твоїх снарядів у ґрунті. Тому тобі тут не жити, не починати знову, не підставляти плече", – звернулася до російських окупантів волонтерка.

Також вона висловила впевненість у тому, що, попри все, українці все одно будь-що переможуть агресора.

"І коли опускаються руки, коли здається, що війна тягнутиметься десятиліттями, знову будуть труни, чорні хустки, вирви від снарядів, блокпости і контрольно-пропускні пункти, мене тішить одне: ми тут будемо завжди, а тобі тут ніколи не жити. Якщо ти взагалі вцілієш. Тому що ми віримо у свою армію і підтримуємо її у війні з російським агресором", – оптимістично підсумувала українка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветеран АТО, письменник Валерій Ананьєв також зчинив фурор у мережі сильним постом про війну в Україні. Він нагадав своїм співвітчизникам, що єдиний шанс на незалежне існування – це життя у постійній війні проти Росії. Адже ця війна почалася аж ніяк не у 2014 році, а ще кілька століть тому.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!