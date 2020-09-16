Кравчук зажадав вибачень від Гризлова через ОРДЛО: перші підсумки засідання ТКГ
У середу, 16 вересня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі.
Сторони обговорили проведення місцевих виборів на окупованих територіях, незаконні вироки громадянам, крім того – представники України та Росії посперечалися через ОРДЛО.
Кравчук зажадав від Гризлова вибачень
Глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук зажадав вибачень від уповноваженого спецпредставника Росії Бориса Гризлова за висловлювання про ОРДЛО як "їх окрему територію".
Про це повідомило "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерело, близьке до переговорів. За даними агенства, представник РФ у Тристоронній контактній групі в результаті заявив, що "ОРДЛО – це українська територія й Мінські домовленості покликані відновити територіальну цілісність України".
"Інтерфакс-Україна" пише, що висловлювання про "окрему територію ОРДЛО" прозвучало під час засідання робочої групи ТКГ із питань безпеки та викликало жорстку реакцію з боку першого президента України.
Кравчук підкреслив, що такі заяви суперечать нормам міжнародного права, міжнародних договорів України, Конституції України, нормам ООН і ОБСЄ, позиції країн "нормандського формату", в тому числі РФ.
Політик сказав, що "ОРДЛО – це територія України і такою завжди залишиться".
Кравчук також зазначив, що Україна прагне до відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету, завжди виконувала і буде виконувати всі рішення й домовленості про припинення вогню, ніколи не ставила під сумнів мандат ОБСЄ і проти передачі його кому-небудь.
Росія дорікнула Україні через вибори
Кравчук, реагуючи на закиди РФ про необхідність прийняття Верховною Радою альтернативної постанови про проведення місцевих виборів у 2020 році, зазначив, що це є прерогативою тільки українського парламенту.
При цьому Кравчук зазначив, що обговорення проєктів документів, що стосуються ОРДЛО, і в подальшому триватимуть у рамках політичної підгрупи ТКГ, як це і передбачено Мінським комплексом заходів.
Окупантів закликали звільнити незаконно засуджених кримських татар
На засіданні Україна звернулася до Російської Федерації з вимогою звільнити кримських татар, позбавлених волі в окупованому Криму.
Дипломати нагадали, що 16 вересня військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок фігурантам другої "бахчисарайського справи Хізб ут-Тахрір" і сім громадян України, кримські татари, отримали в загальній сукупності 110 років в'язниці.
Українська делегація вимагала негайного звільнення засуджених.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше представник Росії в ТКГ Борис Гризлов сказав, що в Україні "створено ще дві держави".
Крім того, Гризлов звинуватив Україну в зриві інспекції позицій ЗСУ в районі селища Шуми.