Кравчук зажадав вибачень від Гризлова через ОРДЛО: перші підсумки засідання ТКГ

У середу, 16 вересня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі.

Сторони обговорили проведення місцевих виборів на окупованих територіях, незаконні вироки громадянам, крім того – представники України та Росії посперечалися через ОРДЛО.

Кравчук зажадав від Гризлова вибачень

Глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук зажадав вибачень від уповноваженого спецпредставника Росії Бориса Гризлова за висловлювання про ОРДЛО як "їх окрему територію".

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерело, близьке до переговорів. За даними агенства, представник РФ у Тристоронній контактній групі в результаті заявив, що "ОРДЛО – це українська територія й Мінські домовленості покликані відновити територіальну цілісність України".

"Інтерфакс-Україна" пише, що висловлювання про "окрему територію ОРДЛО" прозвучало під час засідання робочої групи ТКГ із питань безпеки та викликало жорстку реакцію з боку першого президента України.

Кравчук підкреслив, що такі заяви суперечать нормам міжнародного права, міжнародних договорів України, Конституції України, нормам ООН і ОБСЄ, позиції країн "нормандського формату", в тому числі РФ.

Політик сказав, що "ОРДЛО – це територія України і такою завжди залишиться".

Кравчук також зазначив, що Україна прагне до відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету, завжди виконувала і буде виконувати всі рішення й домовленості про припинення вогню, ніколи не ставила під сумнів мандат ОБСЄ і проти передачі його кому-небудь.

Росія дорікнула Україні через вибори

Кравчук, реагуючи на закиди РФ про необхідність прийняття Верховною Радою альтернативної постанови про проведення місцевих виборів у 2020 році, зазначив, що це є прерогативою тільки українського парламенту.

При цьому Кравчук зазначив, що обговорення проєктів документів, що стосуються ОРДЛО, і в подальшому триватимуть у рамках політичної підгрупи ТКГ, як це і передбачено Мінським комплексом заходів.

Окупантів закликали звільнити незаконно засуджених кримських татар

На засіданні Україна звернулася до Російської Федерації з вимогою звільнити кримських татар, позбавлених волі в окупованому Криму.

Дипломати нагадали, що 16 вересня військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок фігурантам другої "бахчисарайського справи Хізб ут-Тахрір" і сім громадян України, кримські татари, отримали в загальній сукупності 110 років в'язниці.

Українська делегація вимагала негайного звільнення засуджених.

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