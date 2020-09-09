Кравчук назвав спільну з бойовиками інспекцію позицій "проявом доброї волі України"

Рішення провести інспекцію позицій ЗСУ біля н.п. Шуми на Донбасі прийняте на переговорах ТКГ із "доброї волі України" на підтвердження повного дотримання перемир'я українськими військовими.

Таку заяву в коментарі "Інтерфакс-Україна" зробив керівник делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент Леонід Кравчук. Він зазначив, що переговори 9 вересня допомогли уникнути спроб зірвати перемир'я на Донбасі та відкрили шлях до зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки", а в перспективі – лідерів країн.

"Ключовим пріоритетом для України є збереження життів наших військових і цивільних на Донбасі. Ми цінуємо кожне життя", – сказав він.

За його словами, протягом шести тижнів із 27 липня цього року, завдяки зусиллям усіх учасників ТКГ вдалося досягти реального режиму припинення вогню.

"Але, на жаль, всі, хто наживався на війні, і хочуть і далі наживатися, прагнуть перемир'я зірвати, і для цього поширюють абсолютну брехню", – зазначив Кравчук.

Українська делегація категорично засуджує такий підхід і буде робити все, щоб Мінські домовленості виконувалися усіма сторонами, сказав він.

Кравчук підкреслив, що домовленість про спільну інспекцію поблизу селища Шуми за участю представника ОБСЄ була досягнута для спростування фейків і недопущення нових провокацій.

"ОБСЄ неодноразово підтверджувала безпідставність будь-яких звинувачень на адресу України. Інспекція українських позицій – виключно прояв доброї волі з боку української сторони на підтвердження повного дотримання Україною всіх домовленостей і для продовження переговорного процесу, і ми чекаємо такої ж позиції у відповідь", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL: