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24 квітня • оновлено в 18:39
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Ткаченко звернувся до правоохоронців через фільм "Дау. Дегенерація"

1.7т
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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив рішення звернутися до правоохоронних органів через кадри насилля над дітьми у фільмі режисера Іллі Хржановського "Дау. Дегенерація".

Про це повідомив голова комітету, народний депутат партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко. За його словами, це історія "на межі", а кадри приголомшують.

"Ми хочемо перевірити факти залучення малолітніх дітей до натуральних зйомок кадрів насилля. Також зрозуміти, якої шкоди цей факт міг завдати дітям", – зазначив Ткаченко.

"Це історія на межі": Ткаченко звернувся до правоохоронців через фільм "Дау. Дегенерація"

Він наголосив, що показ будь-яких кадрів, де присутня "нелюдська" жорстокість, навіть якщо це художній твір, можуть призводити до "популяризації" подібних дій.

"Ми вважаємо, що режисер не може бути дотичним до діяльності Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”. Подібні факти професійної діяльності ідуть у розріз з ідеологію центру, яка полягає у захисті загальнолюдських цінностей та неприпустимості будь-якого насильства, що символізує Бабин Яр. Відповідну заяву ми направили генеральним директорам Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" та Благодійного фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр", – написав Ткаченко.

Крім того, він повідомив, що сьогодні на засіданні комітету, представники всіх фракцій одноголосно підтримали три зареєстрованих законопроєкти, які допоможуть культурі та креативним індустріям пережити економічні наслідки карантину (№ 3377, № 3379 та № 3378 )

Два з них – про внесення змін до бюджетного та податкового кодексів – передані на розгляд профільних комітетів. Сподіваємось на підтримку колег і їхній швидкий розгляд.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У мережі розгорівся гучний скандал через залучення до зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Хржановського немовлят з українських дитячих будинків.

  • В результаті до з'ясування обставин порушень приєднався навіть дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

  • Компанія, яка займалася зйомками проєкту на території України, "Феномен-Україна" заявила, що на зйомках сцен з дітьми фільму "Дау. Дегенерація" були присутні їхні опікуни, а всі дії були узгоджені з органами опіки.

  • OBOZREVATEL докладніше дізнався про скандальний проєкт і про те, що насправді відбувалося на знімальному майданчику.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Олександр Ткаченко
Місце
Україна
Тег
"Дау. Дегенерація" Іллі Хржановського
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