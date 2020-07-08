Ткаченко закликав уряд зрівняти час роботи кіно, театрів і клубів в Україні

На засіданні Кабміну народний депутат, глава Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував зміни щодо роботи установ культури під час адаптивного карантину.

Про це він написав у Facebook. Політик зазначив, що продовжує відстоювати право індустрії на нормальну роботу без подвійних стандартів і виборчого принципу.

"На засіданні Кабміну запропонував зміни щодо роботи установ культури під час адаптивного карантину. Попереду ще доопрацювання пропозицій з МВС, МОЗ, Мінекономіки та Мінфіном", – написав нардеп.

Він запропонував дозволити роботу закладам культури до 23:00

"Установам культури необхідно дозволити працювати з 07:00 до 23.00. Вистави або сеанси тривають по дві-три години, і щоб людям просто вийти, враховуючи стандартний початок о 19:00, – потрібно більше часу.

Що стосується нічних клубів. На мій особистий погляд, їхня робота повинна бути заборонена після 22:00. Тотальне недотримання соціальної дистанції, масочного режиму і дезінфекції, неконтрольовані збори людей, безвідповідальність сьогодні – десятки і сотні нових хворих завтра. Однак, згідно пропозицій МВС, нічним клубам забороняється робота з 23:00 до 07:00", – зазначив Ткаченко.

За його словами, рішення щодо роботи закладів культури повинні прийматися Кабміном, а не на місцях.

"Рекомендуємо передати повноваження регулювати роботу закладів культури на Кабмін. Приклади, де на місцях відбувалося встановлення особливих режимів роботи для установ культури міською владою тільки підтверджують важливість нашої вимоги. Поки ми розсаджує глядачів в шаховому порядку і обмежуємо їхній графік до 22:00, хтось влаштовує бенкети під час карантину. І такі нічні безлади – особисті дивіденди для місцевої влади. Потрібен єдиний орган нагляду та контролю. Для культурників їм повинен стати уряд. Інакше нормального планування відновлення своєї діяльності, а отже і економічного стану, для закладів культури не відбудеться", – підкреслив народний депутат.

Крім того, він запропонував спростити візити іноземців на запрошення закладів культури

"Діячі культури + 1 супроводжуюча особа разом з ними, за умови їх запрошення закладами культури в Україні, – не проходять обов'язкову самоізоляцію або обсервацію. Давайте відверто, гастролерів-діячів культури одиниці/десятки, а отже вони точно не становлять загрозу для самої ситуації. Однак, для галузі ця зміна надзвичайно важлива", – зазначив глава комітету ВР.

Також він запропонував організувати роботу закладів культури з тими ж обмеженнями, як і у кінотеатрів.

"Ми просимо, щоб виключення щодо можливості роботи кінотеатрів при 50% заповненості і "шахматкою" було розширено на всі заклади культури. Тобто для опер, філармоній, театрів, концертних майданчиків тощо.

Усі ці зміни стосуються постанови 392 по COVID-19. Розраховую, що при їхньому погодженні діалог з іншими міністерствами вдасться, а індустрію почують", – резюмував Ткаченко.