Ткаченко повідомив про підтримку культури в Україні у період карантину

У середу, 8 квітня, Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув низку ініціатив для економічної підтримки культури та креативних індустрій та, зокрема, пропозиції голови комітету Олександра Ткаченка стосовно необхідних законодавчих змін.

Перелік основних пропозицій, які були підготовлені у співпраці з представниками індустрій, опубліковано на сайті комітету. Про результати онлайн-засідання такожу своєму Facebook повідомив Олександр Ткаченко.

"Було ухвалено рішення створити спільну міжфракційну робочу групу разом із представниками Міністерства культури та інформаційної політики. Результати обговорень ляжуть в основу єдиного пакету законопроєктів, який буде подано на розгляд позачергового засідання Верховної Ради", – наголосив він.

Онлайн-засідання Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики Facebook Олександр Ткаченко

"Також на комітеті обговорювались заходи щодо прямої фінансової підтримки, надання пільгових кредитів, тимчасове звільнення від оплати оренди та проблема збалансування державного бюджету через запропоновані зміни. В наступні два дні група збереться для напрацювання", – додав він.

Зокрема, серед обговорених на засіданні пропозицій, що носять тимчасовий характер та діятимуть до 31 грудня 2020 року, такі:

Креативні індустрії та заклади культури звільнятимуться від сплати ПДВ на послуги, податку на прибуток та ПДФО, що дозволить збільшити обсяг обігових коштів. Також передбачено відміну орендної плати землі та податку на нерухоме майно. Для кінотеатрів передбачено звільнення від орендної плати на період карантину та 3 місяці після його закінчення. Організатору гастрольного заходу надається право перенести оголошену дату його проведення на строк, що не перевищує дев’ять місяців. При цьому кошти, отримані організатором від продажу квитків поверненню не підлягають, а квитки продані на такий гастрольний захід є чинними для нової дати проведення гастрольного заходу. Але якщо захід скасовано, то кошти мають повернутися. Ініційовано захист видатків державного бюджету щодо культури та мистецтва, оплати праці працівників культури. Тобто вони не можуть бути зменшені. Ініційовано зміни до Державного бюджету України на 2020 рік щодо державного субсидування 100% вартості витрат Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на електричну енергію.

Також Ткаченко наголосив на важливості підтримки культури та креативних індустрій в Україні саме в період карантину.

"Це фільми та телепрограми, які ви дивитесь на карантині. Книги та сайти, які ви читаєте. Картини, які висять у ваших домівках, чи глечики для молока. Прикраси. Архітектура... Хтось хоче, щоб це зникло? Нас не чують? Ми проти! А отже будемо говорити голосно", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Ткаченко опублікував рекомендації щодо відвідування богослужінь під час пандемії коронавірусу СOVID-19 на Великдень.

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