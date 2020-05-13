Верховна Рада України підтримала законопроєкт №3377 стосовно допомоги сфері культури, креативним індустріям, туризму, малому та середньому бізнесу.

Про це у своєму Facebook повідомив голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко. За його словами, відповідний законопроєкт допоможе культурі пережити й відновитися після карантинної кризи. Ухвалили за основу, готуємось до другого читання.

"Сьогодні сфера культури й креативні індустрії стоять з протягнутою рукою. Кабмін підтвердив, що вони серед тих, хто постраждав найбільше. Хоча своїм попереднім рішенням Уряд намагався критично зменшити видатки на культуру, та ми впевнено відстояли свою позицію. Було очевидно, що без допомоги з боку держави можуть зникнути десятки чи сотні компаній, люди втратять роботу, а це понад 1 мільйон працюючих", – зазначив Ткаченко.

Ткаченко повідомив про ухвалення закону про культуру ФБ Олександра Ткаченка

Разом із тим, він перелічив переваги, які дає закон 3377 для української культури:

Розширення застосування грантової системи державної допомоги для інституційної та індивідуальної підтримки у сфері культури, креативних індустрій та туризмі.

Гранти на підтримку видаватимуться через Український Культурний Фонд, Держкіно, Інститут книги, агенції по туризму, тощо.

Виділені кошти не будуть оподатковуватись та є безповоротними.

Законом буде введено ряд полегшень на час карантину та до кінця року.

Наступним кроком комітету, за словами Ткаченка, буде досягнення зменшення ставки ПДВ і введення її на рівні 7%, подібно до європейських практик.

"Ми співпрацюємо з Кабміном і будемо вимагати виділити на гранти щонайменше 1,8 млрд грн. Ці кошти мають бути закладені в бюджет уже цього року", – зазначив очільник комітету.

"Без культури немає нації. Креативні індустрії — це книги, які ми читаємо під час карантину; кіно та програми, які дивимось; музика, яку слухаємо; музеї, якими тепер гуляємо віртуально та багато іншого. Перший крок зроблено. Рухаємося далі", – підсумував Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 травня о 22:00 у різних містах України відбулася масштабна акція на підтримку культурної індустрії і шоу-бізнесу. У рамках заходу "Стоп культурний карантин" сотні світлових променів були націлені в небо над різними містами країни.

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