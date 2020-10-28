Тиждень знань про пухлини мозку: в МОЗ розповіли, як можна запобігти хворобі

З 24 по 31 жовтня проходить Міжнародний тиждень обізнаності про пухлини головного мозку. Так, злоякісні новоутворення мозку відносять до важкої форми онкологічних захворювань через складність діагностики та високий рівень летальності.

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України дав поради українцям щодо того, як можна уникнути цієї важкої хвороби. На сторінці відомства у Facebook, зокрема, зазначили, що характерною особливістю патології є ураження дітей.

Поширеність захворювання

Так, за даними Національного канцер-реєстру України за 2018-2019 роки в структурі захворюваності дитячого населення рак головного мозку потрапляє до першої п'ятірки як у хлопчиків (18,3%), так і в дівчаток (13,8%); в структурі смертності ця патологія має друге місце у хлопчиків (24,2%) і перше – в дівчаток (33,7%).

Крім того, у чоловіків у віці 18-29 років рак головного мозку є четвертою за поширеністю онкопатологією (7,7%) і першою – в структурі смертності (13,3%). Як захворюваність, так і смертність сягає пікових значень у чоловіків у віці 65-69 років і в жінок у віці 60-64 роки.

Злоякісні новоутворення мозку відносять до важкої форми онкологічних захворювань через складність діагностики та високий рівень летальності Pixabay

Причини виникнення пухлин головного мозку

Причинами розвитку пухлин головного мозку можуть бути генетична схильність організму, вплив онкогенних вірусів, а також вплив іонізуючого випромінювання та хімічних канцерогенів.

Майже половина людей з пухлинами головного мозку відчуває головний біль через тиск новоутворення на чутливі нерви і кровоносні судини.

Медики підкреслюють, що головний біль не обов'язково означає наявність пухлини головного мозку. Вона може виникати через пропущений прийом їжі, недосипання, інсульт або з інших причин.

Важливо вчасно і правильно поставити діагноз у фахівця. Встановлення причини симптомів – перший крок до отримання потрібного лікування Pixabay

Симптоми пухлини головного мозку

Увагу варто звернути на прогресуючий постійний біль, не схожий на мігрень, біль під час тренування, кашлю або зміни положення тіла, який на своєму піку супроводжується блювотою або неврологічними симптомами.

Судоми – виникають, коли пухлини порушують передачі електричних імпульсів між нервовими клітинами – переривають або підсилюють їх. Залежно від розташування новоутворення судоми можуть виникати в кінцівках (руці або нозі) у вигляді посмикувань або у всьому тілі – загальні судоми, які супроводжує запаморочення.

Психічні порушення. Порушуються пам'ять і увага, хворий стає неуважним, дратівливим, змінюється характер. Тяжкість симптомів залежить від розміру і локалізації області ураження.

Втрата пам'яті. Проблеми з пам'яттю можуть бути пов'язані з пухлиною в лобовій або скроневій області. Новоутворення в лобовій або тім'яній області впливають на міркування і прийняття рішень.

Втома, слабкість і виснаження – характерні ознаки пухлин незалежно від локалізації. Відчувається сильна фізична втома, яка не зникає після сну й відпочинку. З ростом новоутворення сон може бути значно довшим і навіть серед дня.

Нудота і блювання, що не залежать від прийому їжі та після фіналу не дають полегшення. Також варто звернути увагу на ранкову нудоту або блювотні позиви, які виникають при зміні положення тіла.

Слабкість і оніміння. Деякі пухлини головного мозку зумовлюють оніміння або поколювання рук і ніг, переважно з одного боку тіла.

Наявність деяких з названих симптомів не обов'язково означає, що в людини є новоутворення головного мозку. Такі симптоми супроводжують багато інших станів, зазначають медики.

Тому важливо вчасно й правильно поставити діагноз у фахівця. Для цього необхідно записатися на прийом до лікаря. Встановлення причини симптомів – перший крок до отримання потрібного лікування.

ВООЗ дає 12 рекомендацій для запобігання раку Центр громадського здоров'я Міністерства / Facebook

Профілактика раку відповідно до рекомендацій ВООЗ

Відмовтеся від куріння. Звільніть свій дім від тютюнового диму. Підтримуйте здорову масу тіла. Будьте фізично активними в повсякденному житті. Дотримуйтеся здорового раціону харчування. Уникайте надмірного впливу сонячних променів. Відмовтеся або обмежте вживання алкогольних напоїв. Захищайте себе від впливу речовин, які викликають рак. Контролюйте рівень опромінення радоном в житловому приміщенні. Обмежте гормонозамінну терапію, яка підвищує ризик розвитку деяких видів раку. Подбайте, щоб ваші діти вакцинувалися проти гепатиту B (для новонароджених) і вірусу папіломи людини (для дівчаток). Пройдіть скринінг на такі види раку: кишечника (чоловіки й жінки), грудей (жінки), шийки матки (жінки).

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