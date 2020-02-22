Тітушки-вірусологи: в РНБО озвучили долю провокаторів в Нових Санжарах

До протестів і сутичок з правоохоронцями в Нових Санжарах були причетні "професійні підбурювачі", які залякували місцеве населення коронавірусом.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов 22 лютого на брифінгу біля медцентру, де знаходяться евакуйовані з Китаю, передає Укрінформ.

"У тому, що тут сталося, брали участь люди, які до Санжар не мають ніякого відношення. Але це вже питання до наших правоохоронних органів. Ці люди є професійними, і коли така ситуація відбувається, вони підбурюють, а потім зникають. Але і СБУ і МВС розуміють, про кого йде мова, вони відпрацюють цю ситуацію", – запевнив Данилов.

"Тітушки, ми вже про них трохи призабули, зараз є нова теорія, що це "вірусологи" в спортивному одязі", – додав він, зазначивши, що зараз ситуація в Нових Санжарах знаходиться під контролем.

Олексій Данилов Країна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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