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22 лютого • оновлено в 19:51
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Тітушки-вірусологи: в РНБО озвучили долю провокаторів в Нових Санжарах

19т
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До протестів і сутичок з правоохоронцями в Нових Санжарах були причетні "професійні підбурювачі", які залякували місцеве населення коронавірусом.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов 22 лютого на брифінгу біля медцентру, де знаходяться евакуйовані з Китаю, передає Укрінформ.

"У тому, що тут сталося, брали участь люди, які до Санжар не мають ніякого відношення. Але це вже питання до наших правоохоронних органів. Ці люди є професійними, і коли така ситуація відбувається, вони підбурюють, а потім зникають. Але і СБУ і МВС розуміють, про кого йде мова, вони відпрацюють цю ситуацію", – запевнив Данилов.

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"Тітушки, ми вже про них трохи призабули, зараз є нова теорія, що це "вірусологи" в спортивному одязі", – додав він, зазначивши, що зараз ситуація в Нових Санжарах знаходиться під контролем.

Олексій Данилов

Олексій Данилов

Країна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

  • На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.

  • Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" Полтавської області.

  • Однак місцеві мешканці влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.

  • Самі місцеві кажуть, що стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.

  • Про те, що насправді відбулося в Нових Санжарах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Ну да, назвали жителей стадом , которое скачет по указке)
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2
1
Кравченко Николай
Кравченко Николай
Пока на свободе такие твари,как Порошенко,Тимошенко и др.,в Украине спокойствия не будет.
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3
2
Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Кравченко Николай, а такие как зеленский и сивоха?
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1
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Кравченко Николай,Думал - Имею неосторожность проживать на территории Мордора ( так исторически сложилось - все поколения здесь были ) . Тем не менее , благодаря Обозревателю у меня открылись глаза на Правду, произошло выздоровление . Перестал смотреть Рос ТВ, Соловьева и Скабееву - подонков этих лживых, перестал слушать радио, даже русские песни народные, с утра - на любимый сайт , вечером - на любимый сайт ! Читаешь взвешенные и объективные статьи умных авторов, культурно дискутируешь с культурными читателями и начинаешь понимать, что действительно - врут Рос СМИ, зря внушают надежду на просветление и оздоровление Великой Украины ! Убедился благодаря Обозревателю - Украине все же пришел полный ..здец. Жаль, хорошая была страна.Пожалуй останусь в отсталой Рашке.
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0
2
Свавильный Николай
Свавильный Николай
Странно, а задержанных 24 человека это что, НЕ МЕСТНЫЕ?
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1
0

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