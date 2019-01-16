Тисячі дезертирів: у Міноборони розповіли про втечу українських військових

Кількість дезертирів в українській армії досягла 9268 чоловік.

Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони повідомив перший заступник міністра оборони Іван Руснак, пише Уніан. Він прокоментував законопроект про "призупинення військової служби".

"Це пов'язано з тим, що на сьогодні 9268 осіб дезертирували з лав Збройних сил України. Тому це поняття буде застосовано до осіб, які самовільно залишили військову частину, дезертирували з військової служби або добровільно здалися в полон", – сказав він.

Нарахували близько 10 тисяч дезертирів Рамблер

Примітно, що ці військові будуть визнані такими, що не виконують своїх військових обов'язків, і будуть виключені з чисельності ЗСУ. "Це рішення дасть можливість доукомплектувати ЗСУ на 9 тис. 300 осіб, які сьогодні фактично є вакантними", – додав Руснак.

Також він запропонував, щоб за цими дезертирами зберігалася заробітна плата і статус військовослужбовця, за винятком, коли щодо них буде винесено обвинувальний вирок, що викликало суперечки серед членів Комітету.

Іван Руснак РБК Україна

Підсумком стало рішення рекомендувати парламенту ухвалити законопроект №9454, який дозволить доукомплектувати ЗСУ майже на 10 тис. осіб замість тих, хто дезертирував або добровільно здався в полон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комітет із питань охорони здоров'я ВРУ звернувся до Кабміну та РНБО з попередженням про небезпеку вакцинації.

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