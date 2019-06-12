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/Суспільство

Обмін "всіх на всіх": російський адвокат зробив заяву

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Переговори щодо звільнення політв'язнів між РФ і Україною ведуться вже давно, але остаточне рішення буде ухвалено вищим керівництвом Росії.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав член Ради з прав людини при президентові Росії, член правління Міжнародного товариства "Меморіал" Сергій Кривенко, зазначивши, що певний тиск на російську владу все ж є.

"У Росії зараз така ситуація, що прогнози будувати дуже важко. Звичайно, ми сподіваємося на позитивний результат, і такі приклади є, коли в грудні 2017 року був обмін із тими, хто сидить на Донбасі. Давно ведуться переговори з обміну утримуваних громадян України в РФ, і засуджених росіян в Україні, але поки безрезультатно. Але зараз у Росії все можливо. Можливо, як посилення репресій, так і ослаблення", – каже правозахисник.

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Але незважаючи на те, що результат переговорів між українським і російським омбудсменом Людмилою Денисовою і Тетяною Москальковою буде залежати тільки від президента Володимира Путіна, росіяни все ж намагаються привернути увагу до цієї проблеми і тиснути на владу.

Олег Сенцов й Олександр Кольченко

Олег Сенцов й Олександр Кольченко

"Проблема обміну політв'язнів усвідомлюється росіянами, незважаючи на величезну пропагандистську кампанію, яку ведуть державні телеканали в Росії, тим не менш багато громадян РФ усе розуміють. Тривають пікети за звільнення утримуваних українців, так що такі вимоги звучать. Тиск іде, але поки передбачити підсумок дуже важко", – зазначив Кривенко.

Відзначимо, що в тюрмах РФ перебуває близько 70 російських політв'язнів, серед яких український режисер Олег Сенцов і Олександр Кольченко, яких звинуватили в тероризмі. Микола Карпюк та Станіслав Клих, засуджені за нібито їх участь у бойових діях у Чечні в складі УНА-УНСО, Павло Гриб, який був підло затриманий у Білорусі і звинувачений у підготовці терактів. У шпигунстві на користь України на 12 років засудили українського журналіста Романа Сущенка.

У московському суді також розглядається справа 23 військовополонених українських моряків, захоплених російськими прикордонниками під час інциденту в Керченській протоці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вісім українських військовослужбовців, які потрапили в полон "ДНР", можуть не повернутися назад в Україну, як і захоплені в Чорному морі моряки.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Росія
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А с каких это пор террористы или разведчики являются политзаключенными?
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Н Олег
Н Олег
то ли "мемориалец" тупой, то ли обоз всё переворачивает ... "всех на всех" -- это минская формула, означает -- всех донбасских, взятых в плен или арестованных на Украине -- по спискам ДНР и ЛНР на всех пленённых на Донбассе атошников -- по списку Киева ... ещё раз: "всех на всех" - это пункт №2 Минских соглашений между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском -- с другой ... не надо прикидываться тупее пагубия...
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Менять - не обходимо!!! Только не на моряков, нарушителей границ... Ну если только признают свою вину,и покаются, попросят прощение у России...
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