Обмін "всіх на всіх": російський адвокат зробив заяву

Переговори щодо звільнення політв'язнів між РФ і Україною ведуться вже давно, але остаточне рішення буде ухвалено вищим керівництвом Росії.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав член Ради з прав людини при президентові Росії, член правління Міжнародного товариства "Меморіал" Сергій Кривенко, зазначивши, що певний тиск на російську владу все ж є.

"У Росії зараз така ситуація, що прогнози будувати дуже важко. Звичайно, ми сподіваємося на позитивний результат, і такі приклади є, коли в грудні 2017 року був обмін із тими, хто сидить на Донбасі. Давно ведуться переговори з обміну утримуваних громадян України в РФ, і засуджених росіян в Україні, але поки безрезультатно. Але зараз у Росії все можливо. Можливо, як посилення репресій, так і ослаблення", – каже правозахисник.

Але незважаючи на те, що результат переговорів між українським і російським омбудсменом Людмилою Денисовою і Тетяною Москальковою буде залежати тільки від президента Володимира Путіна, росіяни все ж намагаються привернути увагу до цієї проблеми і тиснути на владу.

Олег Сенцов й Олександр Кольченко

"Проблема обміну політв'язнів усвідомлюється росіянами, незважаючи на величезну пропагандистську кампанію, яку ведуть державні телеканали в Росії, тим не менш багато громадян РФ усе розуміють. Тривають пікети за звільнення утримуваних українців, так що такі вимоги звучать. Тиск іде, але поки передбачити підсумок дуже важко", – зазначив Кривенко.

Відзначимо, що в тюрмах РФ перебуває близько 70 російських політв'язнів, серед яких український режисер Олег Сенцов і Олександр Кольченко, яких звинуватили в тероризмі. Микола Карпюк та Станіслав Клих, засуджені за нібито їх участь у бойових діях у Чечні в складі УНА-УНСО, Павло Гриб, який був підло затриманий у Білорусі і звинувачений у підготовці терактів. У шпигунстві на користь України на 12 років засудили українського журналіста Романа Сущенка.

У московському суді також розглядається справа 23 військовополонених українських моряків, захоплених російськими прикордонниками під час інциденту в Керченській протоці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вісім українських військовослужбовців, які потрапили в полон "ДНР", можуть не повернутися назад в Україну, як і захоплені в Чорному морі моряки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!