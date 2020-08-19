Тимошенко звинуватила в цинізмі "слуг народу" через нововведення у виплатах матерям-одиначкам

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко висловила обурення нововведенням членів партії партії "Слуга народу" стосовно повернення допомоги, яка була виплачена матерям-одиначкам. Вона заявила, що "команда президента остаточно з’їхала з глузду".

Відповідну думку вона висловила у своєму Facebook, зазначивши, що в Україні "достатньо ресурсів і на достойне життя людей, і на розвиток".

"Далі вже нікуди! "Слуги народу" вкотре довели, що немає межі цинізму та жорстокості", – обурилася Тимошенко.

"Я думаю, всі пам’ятають, що в розпал фінансової кризи мій уряд платив великі гроші як допомогу при народженні дитини: 2,5 тисячі доларів на народження першої дитини, 5 тисяч – другої дитини і 10 тисяч – на народження третьої і наступних діток. Чому ми тоді могли це робити, а "нові обличчя" сьогодні чомусь не можуть?" – зазначила лідерка "Батьківщини".

За її словами, державою наразі керують "випадкові люди", яким бракує професіоналізму, вони "не мають уявлення про економічні процеси і не здатні відсунути від годівниці старих і нових корупціонерів".

"Кожен має зайнятися своєю справою. Команди професійних політиків та управлінців – керувати державою, а комедіанти – давати концерти та розважати людей. Тоді й землю міжнародним аферистам продавати не доведеться, і казино у кожній підворотні відкривати не буде потреби, і самотні мами, у яких зараз забирають вже виплачену допомогу, почуватимуться захищеними, а не приниженими, як сьогодні", – вважає Тимошенко.

Тимошенко обурилася нововведеннями "слуг" у виплатах матерям-одиначкам. Facebook Юлії Тимошенко

Тимошенко звинуватила "слуг народу" в цинізмі. Facebook Юлії Тимошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, матері-одиначки у Рівному почали отримувати листи "щастя". В них місцева влада вимагає повернути назад у бюджет допомогу, виплачену цим жінкам під час карантину.

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