Тимошенко заразилася коронавірусом – ЗМІ

Борис Бондар Суспільство 11:32, 23.08.2020 Оновлено: 12:10, 23.08.2020

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Захворіли також і інші члени сім'ї Тимошенко.

Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на достовірні джерела.

Зокрема, разом з Тимошенко на коронавірус захворіли і її дочка Євгенія Тимошенко з чоловіком – Артуром Чечоткіним.

Де і коли саме захворіла Тимошенко – поки невідомо. Також невідомо в якому стані вона перебуває і як проходить лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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