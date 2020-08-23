Тимошенко заразилася коронавірусом – ЗМІ

Юлія Тимошенко та її родина заразилися COVID-19.
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Захворіли також і інші члени сім'ї Тимошенко.
Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на достовірні джерела.
Зокрема, разом з Тимошенко на коронавірус захворіли і її дочка Євгенія Тимошенко з чоловіком – Артуром Чечоткіним.
Де і коли саме захворіла Тимошенко – поки невідомо. Також невідомо в якому стані вона перебуває і як проходить лікування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше депутат від "Слуги народу" Максим Перебийніс захворів коронавірусом.
Також нардеп від "Слуги народу" Володимир Ватрас заразився на COVID-19.
Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко, який здолав коронавірус, розповів про своє лікування.
Нагадаємо, що в першої леді України Олени Зеленської було діагностовано коронавірус.
Раніше президент Володимир Зеленський зізнався, що хотів спеціально заразитися коронавірусом. Так він прагнув підтримати людей, щоб їм було легше.
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев заразився коронавірусом (COVID-19). Він розповів про хвороби колегам по фракції.
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