Тимошенко запевнила, що депутати від "Батьківщини" на місцях включаться в роботу по захисту людей від COVID-19

Партія "Батьківщина" посіла друге місце на місцевих виборах та провела у ради різних рівнів 4205 депутатів. Ця команда без зволікань зосередиться на розв’язанні найнагальніших проблем людей, головною із яких сьогодні є епідемія коронавірусу.

На цьому наголосила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Те, що сьогодні люди не отримують безкоштовних ліків, безкоштовного лікування, безкоштовних тестів, не можуть добитися до лікарень – неприпустимо. Тому ті депутати, які сьогодні прийшли на всіх рівнях, мусять негайно взятися за роботу", – зауважила голова партії.

Юлія Тимошенко зазначила, що центральний штаб "Батьківщини" поставив перед своїми депутатами на місцях конкретні завдання:

– забезпечити людей безкоштовними тестами та ліками;

– відкрити та наповнити персоналом лікарні й ФАПи, які були закриті за попередньої влади;

– підтримати малий бізнес, який постраждав від карантинних обмежень;

– ініціювати звернення до парламенту та президента щодо негайного запровадження страхової медицини.

Юлія Тимошенко закликала політиків припинити виборчі суперечки і, об’єднавшись у громадах, почати роботу на захист людей та інтересів країни.

"За опозиційні фракції на місцевих виборах люди віддали понад 80% голосів, а це означає, що вони вимагають зміни курсу. Вони хочуть нової політики, абсолютно нових стратегій і негайних рішень. Ми маємо всі бути партнерами в тому, щоб змінити чинну політику, щоб зробити бюджет іншим, щоб люди змогли відчути, що їхні надії не завершаться опозиційними битвами і протистояннями, а відбудеться конкретна зміна сьогоднішнього життя людей", – закликала Юлія Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у партії "Батьківщина" заявили, що наполягатимуть на додатковій зустрічі фракції з керівником Кабінету міністрів, щоб добитися виконання постанови щодо боротьби з коронавірусом.