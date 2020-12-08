Тимошенко втретє стала бабусею

Дочка лідерки ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко Євгенія народила третю дитину.

Як повідомила у Facebook секретарка фракції "Батьківщина" в Київраді Тетяна Меліхова, у 40-річної Євгенії Тимошенко знову народився хлопчик.

Меліхова побажала здоров'я, гармонії та всіх благ породіллі, її чоловікові Артуру Чечоткіну та всій сім'ї.

Скрин Facebook

Нагадаємо, в Євгенії Тимошенко вже є дочка 2016 року народження і син 2019 року народження.

Дочка лідера "Батьківщини" вийшла заміж за одеського бізнесмена Чечоткіна в 2014 році. Для неї це був другий шлюб. З 2005-го по 2012 рік Євгенія була заміжня за британським рок-музикантом Шоном Карром. У 2018 році він помер у віці 49 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році з'явилося відео, як Юлія Тимошенко забрала доньку Євгенію з новонародженою внучкою з пологового будинку в Києві.