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Тимошенко: у новому бюджеті мають бути передбачені пенсії не нижче 3094 грн

32.6тЧитати матеріал російською

"Батьківщина" наполягає на тому, щоб мінімальна пенсія була не нижче за прожитковий мінімум, тобто не нижче 3094 грн, та пропонує це врахувати в бюджеті на наступний рік.

Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко під час спілкування з мешканцями с.Плиски, перебуваючи з робочим візитом на Чернігівщині, передає її прес-служба.

Лідер "Батьківщини" зауважила: законом передбачено мінімальний прожитковий мінімум, нижче якого не можна платити людям пенсії. Але попередня влада пішла проти закону та прав людини, адже в нас 71% пенсіонерів отримують менше 3094 грн, додала вона.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

ba.org.ua

Це протизаконно, адже сама держава визначила, якщо платити менше, людина просто не виживе, а нашим пенсіонерам платять – і по 1300, і по 1400, і по 1600 грн, наголосила політик.

"Якщо новий президент стоятиме на позиціях захисту людей, то він мусить притягнути їх за те, що вони 5 років людям платили менше, до кримінальної відповідальності. Вони просто винищували людей", – переконана Юлія Тимошенко.

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Голова партії нагадала, що якраз зараз відбувається процес формування бюджету на наступний рік: "Ми запропонували зробити так, щоб бюджет передбачив той мінімальний рівень, закладений законом, і нижче якого не можна платити (якщо людина має невеликий стаж роботи)".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тимошенко представила оновлену команду "Батьківщини" у Києві.

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Тема
Пенсія в Україні
Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Тег
ВО Батьківщина

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