Тимошенко розповіла, як захистити українців від COVID-19 та водночас підтримати медиків

Влада згаяла час і не підготувалася до стрімкого поширення епідемії, тому зараз потрібні професійні й скоординовані дії, щоб виправити ситуацію і захистити життя та здоров’я кожного громадянина, як це робиться сьогодні у світі.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" під час спілкування з медичними працівниками Прилуцької центральної міської лікарні на Чернігівщині.

Вона наголосила на п’яти невідкладних кроках, які потрібно негайно втілити в життя. Зокрема, план Юлії Тимошенко передбачає:

– відкриття єдиної багатоканальної гарячої лінії, номер якої знатиме кожен українець, і куди за допомогою звертатимуться всі, хто відчує перші симптоми коронавірусу;

– забезпечення безкоштовними тестами, які мають братися впродовж доби після звернення на гарячу лінію, і робитися за 24 години;

– запровадження мобільних бригад, забезпечених автотранспортом, засобами індивідуального захисту та наборами для тестування – хворі не повинні виходити з дому для консультації з лікарем і здачі аналізу;

– надання безкоштовних ліків усім, хто отримав підтвердження хвороби, за протоколом, затвердженим Міністерством охорони здоров’я;

– розгортання додаткових ліжок та перепрофілювання лікарень під допомогу хворим на COVID.

Юлія Тимошенко під час спілкування з медичними працівниками Прилуцької центральної міської лікарні на Чернігівщині

Юлія Тимошенко під час спілкування з медичними працівниками Прилуцької центральної міської лікарні на Чернігівщині

Юлія Тимошенко під час спілкування з медичними працівниками Прилуцької центральної міської лікарні на Чернігівщині

Юлія Тимошенко, переконана – безкоштовне тестування потрібно було запровадити набагато раніше, не витягуючи з кишень людей останні гроші в без того непростий період.

"Батьківщина" неодноразово наголошувала на необхідності залучення до тестування приватних клінік – з тим, щоб для людей це тестування було безоплатним. Утім, влада пішла на це лише зараз, під тиском опозиції! Така ж ситуація наразі складається і з залученням вітчизняних потужностей для виробництва кисню та медичного устаткування. Україна могла б забезпечувати людей необхідними засобами й сприяти їх виробництву у власній країні. Але чомусь на такі важливі рішення у влади не вистачає політичної волі", – обурилася голова партії.

Під час спілкування із лікарями Прилуцької ЦМЛ, лідер партії також зазначила, що фракція "Батьківщина" ініціюватиме внесення змін в бюджет, щоб передбачити гроші на забезпечення людей безкоштовними тестами та ліками, як під час стаціонарного, так і амбулаторного лікування, а лікарів – гідною зарплатою та доплатами.

"20 жовтня ми ініціюватимемо перегляд того рішення по бюджету, яким виділялися гроші на COVID. Це потрібно для того, щоб перерозподілити кошти й направити їх, у тому числі на безкоштовні ліки, на безкоштовні тести як в державних, так і в приватних лабораторіях і обов’язково на заробітні плати лікарям. Потрібно, щоб медики отримали обіцяну надбавку у 300%. Нам потрібно сьогодні з усього світу зібрати наших лікарів додому і забезпечити їх гідними зарплатами, не нижчими, ніж у сусідній Польщі", – запевнила Юлія Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами політичного експерта Костянтина Бондаренко, ініціатива Юлії Тимошенко щодо створення Національного штабу для боротьби з коронавірусом – одна з дійсно корисних і слушних ідей, які були запропоновані українськими політиками для протидії епідемії.