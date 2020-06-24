Тимошенко назвала повінь "лакмусовим папірцем" для влади

Народна депутатка України, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко назвала повені, від яких потерпають західні регіони України, "лакмусовим папірцем" для влади.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна 24". Тимошенко наголосила, що життя і добробут людей у зоні катастрофи залежить від швидкості й точності рішень, а також спільної роботи уряду та парламенту (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Зараз головне діяти оперативно і зосередитися на допомозі людям. Повінь стане лакмусовим папірцем – чи здатен уряд та президент, влада загалом захистити громадян і зупинити біду", – наголосила Юлія Тимошенко.

Лідерка партії зазначила, що досвід є і ним необхідно правильно розпорядитися. Вона нагадала, що 2008 році, коли країна зіштовхнулася з таким же викликом, був зібраний парламент, і швидко ухвалені всі потрібні рішення, зокрема, виділені кошти для допомоги постраждалим.

"Ми зібрали уряд і попунктно розписали, що робити практично по кожній людині", – зауважила голова "Батьківщини".

"Найгірше зараз – втрачати час на порожні балачки. Людей не можна кидати напризволяще і залишати сам на сам з їхньою бідою. Не можна допустити, щоб після цього лиха постраждалі шукали копійки, щоб отримати прихисток. В такий момент держава має взяти відповідальність на себе", – запевнила Юлія Тимошенко.

Голова "Батьківщини" нагадала, що її уряд у 2008 році знайшов кошти і на відшкодування збитків, і на відновлення інфраструктури, і на будівництво житла для тих, хто його втратив.

"Звільнили навіть від плати за навчання студентів з тих родин, які постраждали від повені", – поділилася досвідом експрем’єр.

Юлія Тимошенко наголосила, що в такій важкій ситуації люди мають відчувати, що вони захищені, про них дбають, і мати можливість планувати своє майбутнє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Юлія Тимошенко запропонувала допомогу владі для подолання удару стихії на заході України.

"Я готова допомогти, поділитися досвідом, порадити, розповісти про нашу роботу, врятувати людей. Готова працювати 24 години на добу 7 днів на тиждень", – зазначила вона.