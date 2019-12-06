"SMM – рівень "Бог": "Укрпошту" потролили за піар на Зеленському і Time

"Укрпошта" оголосила онлайн-передплату на журнал "Time" після того, як на його обкладинці з'явився президент України Володимир Зеленський, і розсмішила мережу.

Відповідна заява з'явилася на сторінці поштового оператора у Facebook. Вартість видання з доставкою перевищує 8 тисяч гривень на рік.

"Ми відкриваємо передплату на журнал "Time" на 2020 рік. Тепер не тільки у відділеннях, а й онлайн", – сказано в повідомленні.

"Укрпошту" потролили за піар на Зеленському

Українці неоднозначно сприйняли таке нововведення. Деякі користувачі посміялися над ідеєю, інші ж обурилися через те, що "Укрпошта" не може вирішити навіть елементарні проблеми з доставкою, не те, щоб доставляти "Time".

"Та ви приведіть до ладу доставку газет спочатку", "Посилки на пошті по два дні в кожному місті лежать", "Ну ви тролі", – написали в коментарях.

Повеселило мережу також і те, що як рекламу використали саме нову обкладинку із Зеленським. "SMM – рівень "Бог", "SMMнику респект", "Хто цей загадковий SMMник?" – додали українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні аферисти від імені "Укрпошти" з посиланням на невідомі ресурси почали розсилати фейкові повідомлення про розіграш мобільних телефонів.

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