Головна Новини
6 грудня • оновлено в 18:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"SMM – рівень "Бог": "Укрпошту" потролили за піар на Зеленському і Time

1.7т
Читати матеріал російською

"Укрпошта" оголосила онлайн-передплату на журнал "Time" після того, як на його обкладинці з'явився президент України Володимир Зеленський, і розсмішила мережу.

Відповідна заява з'явилася на сторінці поштового оператора у Facebook. Вартість видання з доставкою перевищує 8 тисяч гривень на рік.

"Ми відкриваємо передплату на журнал "Time" на 2020 рік. Тепер не тільки у відділеннях, а й онлайн", – сказано в повідомленні.

Новини
"А як же історія?" В "Укрпошті" розлютили киян планами на відому будівлю

"Укрпошту" потролили за піар на Зеленському

"Укрпошту" потролили за піар на Зеленському

"SMM – рівень "Бог": "Укрпошту" потролили за піар на Зеленському і Time

Українці неоднозначно сприйняли таке нововведення. Деякі користувачі посміялися над ідеєю, інші ж обурилися через те, що "Укрпошта" не може вирішити навіть елементарні проблеми з доставкою, не те, щоб доставляти "Time".

"Та ви приведіть до ладу доставку газет спочатку", "Посилки на пошті по два дні в кожному місті лежать", "Ну ви тролі", – написали в коментарях.

Повеселило мережу також і те, що як рекламу використали саме нову обкладинку із Зеленським. "SMMрівень "Бог", "SMMнику респект", "Хто цей загадковий SMMник?" – додали українці.

"SMM – рівень "Бог": "Укрпошту" потролили за піар на Зеленському і Time
"SMM – рівень "Бог": "Укрпошту" потролили за піар на Зеленському і Time
"SMM – рівень "Бог": "Укрпошту" потролили за піар на Зеленському і Time
"SMM – рівень "Бог": "Укрпошту" потролили за піар на Зеленському і Time
"SMM – рівень "Бог": "Укрпошту" потролили за піар на Зеленському і Time
"SMM – рівень "Бог": "Укрпошту" потролили за піар на Зеленському і Time

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні аферисти від імені "Укрпошти" з посиланням на невідомі ресурси почали розсилати фейкові повідомлення про розіграш мобільних телефонів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Укрпошта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги