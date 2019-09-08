"Тільки здогадувався": в'язень Кремля Кольченко поділився деталями обміну

Звільнений 7 вересня кремлівський в'язень Олександр Кольченко думав, що його переводять в інший табір із колонії російського міста Копейськ Челябінської області, де він відбував покарання, а про обмін він лише здогадувався.

Про це він сказав в інтерв'ю "Громадське". За його словами, в Москву Кольченка доставили ще 16 серпня, за три тижні до звільнення, всіх українських політв'язнів ізолювали один від одного.

"Мене викликали до оперів, сказали ніби прийшов адвокат. Але ніякого адвоката не було. Я спустився, вийшов з будівлі, а там стояли мої баули. Мені сказали, що їду на суд. Але зрозуміло було, що ніякого суду немає. Думав, перевозять в інший табір, про можливий обмін лише здогадувався", – повідав він.

Олександр Кольченко ТСН

За словами Кольченка, з колонії його доставили в СІЗО, а звідти літаком до Москви. Там йому запропонували написати помилування, але він відмовився. У московському СІЗО "Лефортово" всі українці були ізольовані, в камері знаходилися по одному. Їм не дозволяли спілкуватися з адвокатами та членами громадської спостережної комісії.

"Я знав, що Станіслав Клих там є, ми з ним разом їхали. Знав, що моряки там. Вже вранці 7 вересня в камеру прийшли за підйомом, принесли документи на підпис, дали довідку про звільнення і засоби. Віддали баули, я зібрався і чекав години два-три. В автобус ми заходили по одному. Поруч з кожним їхав фсбшник, але ми спілкувалися", – уточнив Кольченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські медики щодня робили різні аналізи крові політичному в'язню Кремля Олександру Кольченку під час його голодування в тюрмі, через що у нього на руках не було живого місця від уколів.

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