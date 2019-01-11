''Тільки з папірця'': мусульмани Донецька розповіли про ''принади'' проповідей від ''МГБ ДНР''

Мусульман на території окупованого Донецька примусили узгоджувати проповіді з "Міністерством державної безпеки ДНР".

Про це на сторінці в Facebook написав муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов. За його словами, підтвердження тому – те, що відбувається в одній із мечетей.

"Знаєте, що в кінці п'ятничної проповіді зараз говорить імам Соборної мечеті міста Донецька? Імам урочисто й офіційно повідомляє, що текст перевірений і узгоджений МГБ ДНР!" – пише він.

Соборна мечеть Донецька Київський Муфтіят

Соборна мечеть Донецька Online.ua

Відзначається також, що, за словами парафіян, будь-які відступи від затвердженого тексту не допускаються, за чим у молитовному залі стежать "спостерігачі", які тримають у руках ті ж папірці від "МГБ ДНР".

Муфтій Саїд Ісмагілов Гордон

"Я вже давно чув, що таке практикується в Росії, але на окупованій території Донбасу це нова практика. Мені цікаво, в храмах інших релігій така ж ситуація, чи це виключно ноу-хау для мусульман?" – в подиві написав Ісмагілов.

Нагадаємо, згадана мечеть розташована недалеко від лінії фронту, поблизу колишнього Донецького аеропорту. До літа 2018 вона фактично не функціонувала через аварійний стан – у неї потрапило кілька снарядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терорист "ДНР" поділився шокуючими фактами про життя в фейковій республіці.

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