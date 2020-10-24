Тільки у двох областях України зафіксували менш ніж 100 нових хворих на COVID-19

У Кіровоградській і Луганській областях за минулу добу, 23 жовтня, зафіксували менш ніж 100 нових заражених коронавірусом.

Там було виявлено 97 і 98 хворих на COVID-19 відповідно. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Відносно небагато інфікованих виявили також у Херсонській області – 110. Відзначимо, що найбільше нових хворих зареєстрували в Києві – 560.

Коронавірус в Україні. РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок суботи, 24 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 337 410 випадків коронавірусної інфекції. З них 7014 – виявлено за минулу добу.