Тільки у двох областях України зафіксували менш ніж 100 нових хворих на COVID-19

Карина Бондаренко Суспільство 09:20, 24.10.2020 Оновлено: 10:02, 24.10.2020

У Кіровоградській і Луганській областях за минулу добу, 23 жовтня, зафіксували менш ніж 100 нових заражених коронавірусом.

Там було виявлено 97 і 98 хворих на COVID-19 відповідно. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Відносно небагато інфікованих виявили також у Херсонській області – 110. Відзначимо, що найбільше нових хворих зареєстрували в Києві – 560.

Коронавірус в Україні.
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок суботи, 24 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 337 410 випадків коронавірусної інфекції. З них 7014 – виявлено за минулу добу.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Усик розповів про бажання стати священником

Зеленський пообіцяв побудувати п'ять медмістечок за 8 млрд

У президента Польщі Дуди виявили коронавірус

Дитина дзвонила татові й мамі, але вони не відповідали: подробиці смерті сім'ї медиків від коронавірусу в Таращі

У школах України хочуть заборонити телефони: зареєстровано законопроєкт