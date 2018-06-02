"Тільки смерть Путіна": в Раді виступили проти віз із Росією

Введення візового режиму з Росією у відповідь на підготовку вбивство в Україні опозиційних діячів не змінить планів Кремля щодо ліквідації неугодних йому діячів.

Про це в ефірі ObozTV заявив позафракційний нардеп Борислав Береза.

"Чи є кордон у Росії з Британією? Немає. Але Скрипалів дістали і на Туманному Альбіоні. Це істеричні заяви, які люди роблять на емоціях. Потрібно розуміти, що дійсно допоможе, а що ні. Смерть Путіна допомогла б. Це, можливо, змінило б вектор Росії. Все інше - це казки, якими намагаються отримати політичні преференції", - вважає депутат.

За його словами, потенційною мішенню російських спецслужб сьогодні може стати кожен, хто висловлюється за розрив будь-яких зв'язків з Москвою.

"Будь-хто, хто є противником кремлівського режиму, хто є противником "русского мира", хто хоче розвитку України. Розумієте, Росія досі намагається повернути Україну під свій контроль. Будь-хто, хто заважає їй в цьому - це ворог Росії", - зазначив він.

Також Береза дав зневажливу оцінку твітту головного редактора телеканалу Russia Today Маргарити Сімоньян, в якому вона приписала до вбитих в Києві відомих діячів депутата Володимира Парасюка.

"Russia Today - це "Брехня Today".Коментувати їх - це не поважати себе", - підкреслив політик.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот можливого вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий, все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства.

Пізніше було названо ім'я організатора замаху на Бабченка.