Особиста думка.

Локдаун вихідного дня - чергова ахінея від творців податку на гастарбайтерів і 500'000 нових робочих місць.

Локдаун вихідного дня не вирішить жодної з проблем:

- не розірве ланцюжок.

- не розвантажить лікарні.

5 робочих днів.

Якщо люди будуть в метро, в транспорті, на роботі, в магазинах заражатися, то ці два вихідних дня карантину будуть до дупи.

Нам потрібен повний тотальний карантин всієї країни мінімум на 2 тижні.

Всі, хто вигукнув.

- Пішов нах*й.

- Відписуюся.

- Краще померти від ковіда, ніж від голоду.

Спасибі, що читали.

До побачення!

Для решти думаючих, я поясню на трьох конкретних прикладах.

Приклад 1.

Минулого тижня в одній зі столичних лікарень відданих під коронавірус запасу кисню залишалося на 3 години. Під загрозою були життя сотень пацієнтів.

Приклад 2.

У Обласних центрах уже є тотальні проблеми з ліжками в реанімаціях. Існує жива черга, щоб лягти в реанімацію.

Приклад 3.

У великих обласних центрах, таких наприклад як Полтава, люди вже стоять в черзі, щоб подихати киснем. А поки чекають свою чергу дихають у відкрите вікно.

Ви собі взагалі можете уявити, що твориться в районних лікарнях, якщо ці три приклади - це вже реальність великих міст вчорашнього дня.

Ви ще не зрозуміли.

Немає у них плану.

Немає у них золотої рибки.

Немає у них запасного варіанту

Висновок.

Завтра може бути таким, що наші муки сумніву про тотальний локдаун будуть виглядати блякло на тлі тисяч закритих трун.

Нам треба за всяку ціну розірвати ланцюжок контакту хворих і здорових з однією єдиною метою - розвантажити ліжка стаціонарів і реанімацій.

Тому.

1. Повний локдаун країни.

2. Поліція і Національна Гвардія на цілодобове патрулювання.

3. Ресторани Конча-Заспи і модні заклади Києва - на цілодобові рейди і штрафи хоч щохвилини.

4. Світові мережі фаст-фудів, гіпермаркети і місця масового скупчення людей - ніяких привілеїв. Раз всі закриті - то все закриті.

5. Всі популярні заклади в містах по всій країні - на тотальний стоп.

Так щоб нікому не було образливо

І нехай хоч одна с*ка спробує працювати, як Велюр.

Давайте краще наповнювати СІЗО виродками і бюджет штрафами, ніж реанімації пацієнтами.

І якщо в цей раз

Хоч одна падла з ВР, ОП, або Кабміну буде нагло публічно порушувати - на шибеницю.

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