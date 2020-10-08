Тільки одна область України може послабити карантин – МОЗ
В Україні в чотирьох областях лікарняні ліжка більш ніж на 70% заповнені хворими на коронавірус чи тими, хто ще чекає підтвердження цього діагнозу.
Через це та невідповідність іншим критеріям, станом на 8 жовтня, лише один регіон країни виявився готовим до пом'якшення карантинних обмежень. Відповідні дані наводить пресслужба Міністерства охорони здоров'я на сайті відомства.
Зокрема, найбільша завантаженість ліжок спостерігається в Івано-Франківській (177%), Донецькій (96,8%), Одеській (80,8%) та Луганській (76%) областях.
Всього в країні хворими на коронавірус зайнято 31 716 ліжкомісць, що становить 66,2% від всіх лікарняних ліжок першої хвилі.
У зв’язку з цим, за даними міністерства, нині послабити карантин можуть лише в Кіровоградській області. В інших же регіонах перевищено ще й показник захворюваності на COVID-19.
У середньому в Україні він за 14 днів на 100 тисяч населення становить 148,7 (норма – 40). Лідером тут стала Сумська область (267,6), яка змінила Тернопільську (255,3). Наприклад, у Києві показник захворюваності становить 176,4, а на Кіровоградщині – 21.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 жовтня в Україні зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19 – 5397. Всього в країні офіційно підтверджено 244 734 випадки коронавірусної інфекції.
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що медична система України може не витримати навантаження хворими на коронавірус, якщо українці не почнуть свідомо дотримуватися правил карантину.
У Кабінеті міністрів України заперечують ймовірність введення нового локдауну через пандемію COVID-19.