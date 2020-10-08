Тільки одна область України може послабити карантин – МОЗ

В Україні в чотирьох областях лікарняні ліжка більш ніж на 70% заповнені хворими на коронавірус чи тими, хто ще чекає підтвердження цього діагнозу.

Через це та невідповідність іншим критеріям, станом на 8 жовтня, лише один регіон країни виявився готовим до пом'якшення карантинних обмежень. Відповідні дані наводить пресслужба Міністерства охорони здоров'я на сайті відомства.

Зокрема, найбільша завантаженість ліжок спостерігається в Івано-Франківській (177%), Донецькій (96,8%), Одеській (80,8%) та Луганській (76%) областях.

Всього в країні хворими на коронавірус зайнято 31 716 ліжкомісць, що становить 66,2% від всіх лікарняних ліжок першої хвилі.

У зв’язку з цим, за даними міністерства, нині послабити карантин можуть лише в Кіровоградській області. В інших же регіонах перевищено ще й показник захворюваності на COVID-19.

У середньому в Україні він за 14 днів на 100 тисяч населення становить 148,7 (норма – 40). Лідером тут стала Сумська область (267,6), яка змінила Тернопільську (255,3). Наприклад, у Києві показник захворюваності становить 176,4, а на Кіровоградщині – 21.

Як повідомляв OBOZREVATEL: