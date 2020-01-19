Труни, загорнуті у прапор України: з'явилися несамовиті фото з "Борисполя"

У неділю, 19 січня, в аеропорт "Бориспіль" доставили з Ірану тілі 11 українців, які загинули у страшній катастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Boeing 737.

Труни, загорнуті у прапор України, винесли з літака і повантажили в катафалки (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Всіх загиблих зустріли траурним маршем. Також поруч стояли військові з прапорами держав, які втратили в катастрофі своїх громадян.

Загиблих українців привезли в "Бориспіль" Скріншот із відео

Скріншот із відео

Загиблих українців привезли в "Бориспіль" Скріншот із відео

Загиблих українців привезли в "Бориспіль" Скриншот из видео

Загиблих українців привезли в "Бориспіль" Скріншот із відео

Загиблих українців привезли в "Бориспіль" Скріншот із відео

Загиблих українців привезли в "Бориспіль" Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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