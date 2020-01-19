Труни, загорнуті у прапор України: з'явилися несамовиті фото з "Борисполя"

У неділю, 19 січня, в аеропорт "Бориспіль" доставили з Ірану тілі 11 українців, які загинули у страшній катастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Boeing 737.
Труни, загорнуті у прапор України, винесли з літака і повантажили в катафалки (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Всіх загиблих зустріли траурним маршем. Також поруч стояли військові з прапорами держав, які втратили в катастрофі своїх громадян.
Загиблих українців привезли в "Бориспіль"
Скріншот із відео
Скріншот із відео
Загиблих українців привезли в "Бориспіль"
Скріншот із відео
Загиблих українців привезли в "Бориспіль"
Скриншот из видео
Загиблих українців привезли в "Бориспіль"
Скріншот із відео
Загиблих українців привезли в "Бориспіль"
Скріншот із відео
Загиблих українців привезли в "Бориспіль"
Скріншот із відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
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