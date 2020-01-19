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19 січня • оновлено в 12:22
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Труни, загорнуті у прапор України: з'явилися несамовиті фото з "Борисполя"

7.7т
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У неділю, 19 січня, в аеропорт "Бориспіль" доставили з Ірану тілі 11 українців, які загинули у страшній катастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Boeing 737.

Труни, загорнуті у прапор України, винесли з літака і повантажили в катафалки (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Всіх загиблих зустріли траурним маршем. Також поруч стояли військові з прапорами держав, які втратили в катастрофі своїх громадян.

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Загиблих українців привезли в "Бориспіль"

Загиблих українців привезли в "Бориспіль"

Скріншот із відео

Труни, загорнуті у прапор: несамовиті фото з "Борисполя"

Скріншот із відео

Загиблих українців привезли в "Бориспіль"

Загиблих українців привезли в "Бориспіль"

Скріншот із відео

Загиблих українців привезли в "Бориспіль"

Загиблих українців привезли в "Бориспіль"

Скриншот из видео

Загиблих українців привезли в "Бориспіль"

Загиблих українців привезли в "Бориспіль"

Скріншот із відео

Загиблих українців привезли в "Бориспіль"

Загиблих українців привезли в "Бориспіль"

Скріншот із відео

Загиблих українців привезли в "Бориспіль"

Загиблих українців привезли в "Бориспіль"

Скріншот із відео

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Тег
аеропорт Бориспіль
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Среди погибш пилотов было два ВСУшных выродка с Донбасса.
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1
1
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Завернули в ссаную тряпку.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Украина убивает своих граждан
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