Тіла впізнати неможливо, всі польоти скасували, – віцепрем'єр про розслідування катастрофи Ан-26

На місці катастрофи Ан-26 у Чугуєві під Харковом працює спеціальна комісія на чолі з віцепрем'єром Олегом Уруським. Поки вдалося з'ясувати, що літак був у справному стані, а незадовго до посадки виникли проблеми з лівим двигуном. Доступу до чорних скриньок нині немає, але їх удалося знайти. Тіла загиблих курсантів і членів екіпажу обгоріли, встановити особи без результатів ДНК неможливо.

Про це на засіданні Кабміну 26 вересня розповів Олег Уруський. "Тіла в дуже понівеченому стані. Вони обгорілі.Не вдалося впізнати жодного тіла. Потрібна експертиза ДНК. Це займе від двох до трьох тижнів часу, тільки після цього можна буде організувати похорон", – розповів віцепрем'єр.

На борту перебували п'ять офіцерів і два прапорщики, 20 курсантів другого, третього і четвертого курсів. "Під час планового польоту, приблизно о 20:38, командир повідомив про падіння оборотів лівого двигуна. О 20:45 відбулося зіткнення з поверхнею землі. 23 людини відразу загинули. Потім знайшли ще тіла двох людей, а двоє людей вижили. В одного були опіки – 90% поверхні тіла, він загинув. Отже, з 27 осіб, які були на борту, 26 вважаються загиблими", – пояснив Уруський.

На засіданні Кабміну також ухвалили рішення:

відсторонити на час розслідувань усіх, хто організовував навчальний політ;

до з'ясування обставин заборонити навчальні польоти на всіх літаках Ан-26 і аналогах;

за місяць розібратися в причинах і зробити звіт.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про створення держкомісії. Очолить віцепрем'єр Олег Уруський, там будуть міністр оборони, глава МВС, СБУ, Державіаслужби, перший заступник секретаря РНБО, глава Харківської ОДА, заступник голови Офісу президента, міністр охорони здоров'я та інші. До 25 жовтня дадуть звіт. Усі члени комісії вже працюють на місці", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На місці працюють 50 слідчих, Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження. Більше інформації буде після того, як правоохоронці отримають доступ до чорних скриньок.

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