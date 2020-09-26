Тіла впізнати неможливо, всі польоти скасували, – віцепрем'єр про розслідування катастрофи АН-26

На місці катастрофи АН-26 в Чугуєві під Харковом працює спеціальна комісія на чолі з віцепрем'єром Олегом Уруським. Вдалося з'ясувати, що літак знаходився в справному стані, обслуговувався і проходив ремонти вчасно, незадовго до посадки виникли проблеми з лівим двигуном. Доступу до чорних скриньок на відсутній, але їх вдалося знайти. Тіла загиблих курсантів і членів екіпажу обгоріли, встановити особи без результатів ДНК неможливо.

Про це на засіданні Кабміну 26 вересня розповів Олег Уруський. "Тіла в дуже понівеченому стані. Вони обгорілі.Не вдалося впізнати жодного тіла. Потрібна експертиза ДНК. Це займе від двох до трьох тижнів часу, тільки після цього можна буде організувати похорон", – розповів віцепрем'єр.

На борту знаходилися п'ять офіцерів і два прапорщики, 20 курсантів другого, третього і четвертого курсів. "Під час планового польоту приблизно о 20.38 командир повідомив про падіння оборотів лівого двигуна. О 20.45 сталося зіткнення з поверхнею землі. 23 людини загинули, вони відразу загинули. Потім знайшли ще тіла двох людей, а двоє людей вижили. У одного були опіки – 90% поверхні тіла, він загинув. Таким чином, з 27 осіб, які були на борту, 26 вважаються загиблими", – пояснив Уруський.

На засіданні Кабміну також ухвалили рішення:

відсторонити на час розслідувань всіх, хто організовував навчальний політ;

до з'ясування обставин заборонити навчальні польоти на всіх літаках АН-26 і аналогах;

за місяць розібратися в причинах і зробити звіт.

"Сьогодні приймаємо рішення про створення держкомісії. Очолить віцепрем'єр Олег Уруський, там буде міністр оборони, глава МВС, СБУ, Державіаслужби, перший заступник секретаря РНБО, глава Харківської ОДА, заступник голови Офісу президента, міністр охорони здоров'я та інші. До 25 жовтня дадуть звіт. Всі члени комісії вже працюють на місці", – заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль.

На місці працюють 50 слідчих, Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження. Більше інформації буде після того, як правоохоронці отримають доступ до чорних скриньок.

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