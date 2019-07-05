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"Тікав від журналістки!" Разумков порушив ПДР: момент потрапив на відео

11.4тЧитати матеріал російською

Лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова спіймали на порушенні правил дорожнього руху.

Так, блогер Костянтин Андріюк у Facebook звернув увагу, як під час спілкування з журналісткою "Схем" член команди президента Володимира Зеленського перейшов дорогу в невстановленому місці.

"Але найсмішніше, що реально в 10 метрах там є світлофор. Ну бачиш ти, що тебе знімають телекамери. Ну розумієш, що тебе покажуть на всю країну. Ну перейди ти ту дорогу в дозволеному місці. Покажи всім і своїм же виборцям, що ти законослухняний громадянин", –обурився він.

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"Це ж півтори хвилини. Йому ж очевидно долю країни треба вирішувати. А тут ще від докучливих питань журналістки треба тікати. І після цього ми хочемо вимагати у наших пішоходів і водіїв, щоб вони поважали ПДР? І кого ми їм у приклад будемо ставити?" – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше друг Зеленського з "Кварталу" попався на порушенні ПДР. За це він був оштрафований співробітниками поліції.

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Козлова Ольга
Козлова Ольга
А навіщо, вони вже господарі життя і країни
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Santi Amonito
Santi Amonito
А зЭ-рейтинг-то падает семимильными шагами. Тут не то, что через дорогу в неустановленном месте перебегать будешь - в петлю полезешь.
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