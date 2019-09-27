Тікав до Криму: СБУ затримала "силовика" наркокартеля "Хімпром"

Служба безпеки України під керівництвом Генпрокуратури затримала одного з членів "силового блоку" наркоорганізації "Хімпром".

Як повідомив сайт пресслужби СБУ, злочинця взяли на пункті пропуску "Каланчак" на адміністративному кордоні з тимчасово анексованим Кримом (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Зловмисник намагався сховатися на півострів для уникнення кримінальної відповідальності. Раніше було встановлено, що він залякував свідків протиправної діяльності наркоугруповання, зокрема через підпал квартир і обстріли приватних будинків із гранатометів.

Служба безпеки України

За інформацією СБУ, після "карантину" в Криму організатори планували повернути зловмисника до активної "діяльності" в інтересах наркосиндикату. Зараз йому оголошено підозру в скоєнні злочину за ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Раніше співробітниками СБУ були затримані й заарештовані 28 активних членів наркоорганізації "Хімпром". Правоохоронці вилучили майже 10 мільйонів доларів, зброю, наркотичні засоби. Крім того, було викрито і припинено діяльність підпільної нарколабораторії, в якій щомісяця виготовлялося більше 200 кг наркотичних засобів.

Затримали члена нааркоорганізації "Хімпром" сайт пресслужби СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Київській області поліція за добу вилучила 600 кілограмів героїну. Загальна вартість наркотиків становила $50 мільйонів.

Наркозбувачі з різних країн використовували Київ як "склад" для заборонених речовин, а далі переправляли їх в інші держави.

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