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21 січня • оновлено в 02:26
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"Тихо пхикали, коли їх їли живцем": свині-канібали потрапили на відео. Моторошні фото 18+

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Рух "Meat The Victims" з Ірландії, який бореться за права тварин, опублікував жахливі кадри свиней, які поїдають одне одного.

Про це повідомляє metro. Активісти тижнями стежили за фермою братів МакГакіан, розташованою у місті Балліміна (Північна Ірландія) і з'ясували, що тварини перебувають там у жахливих умовах – через недоїдання їм доводиться їсти один одного (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

У ніч на 14 січня активісти проникли на ферму і провели там акцію протесту, в якій взяли участь зоозахисники з Канади, Нової Зеландії, Іспанії та Німеччини.

"Тихо пхикали, коли їх їли живцем": свині-канібали потрапили на відео. Моторошні фото 18+

На опублікованих кадрах видно, мертвих свиней із закривавленими мордами, розкиданими по підлозі ферми. Інші свині мають зяючі рани на задніх лапах, які повільно гризуть інші тварини в загоні.

"У одній з свиней була діра з обох сторін, і вона була каннібалізована. Вони їли її, поки вона була жива. У неї навіть не було сил кричати. Вона просто тихо пхикала, і ми нічого не могли вдіяти, крім як спостерігати за цим", – сказала одна з активісток.

У результаті акції протесту власник ферми і прибула поліція погодилися відпустити одну свиню на свободу. Її назвали Коннор і відправили до притулку для тварин. На фермі братів МакГакіан почали розслідування.

Фото і відео 18+

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

Liza Blomfagra

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

Liza Blomfagra

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

Liza Blomfagra

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

Liza Blomfagra

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

Liza Blomfagra

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

Liza Blomfagra

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

Liza Blomfagra

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем

Liza Blomfagra

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Північна Ірландія
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