"Тихо пхикали, коли їх їли живцем": свині-канібали потрапили на відео. Моторошні фото 18+

Рух "Meat The Victims" з Ірландії, який бореться за права тварин, опублікував жахливі кадри свиней, які поїдають одне одного.

Про це повідомляє metro. Активісти тижнями стежили за фермою братів МакГакіан, розташованою у місті Балліміна (Північна Ірландія) і з'ясували, що тварини перебувають там у жахливих умовах – через недоїдання їм доводиться їсти один одного (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

У ніч на 14 січня активісти проникли на ферму і провели там акцію протесту, в якій взяли участь зоозахисники з Канади, Нової Зеландії, Іспанії та Німеччини.

На опублікованих кадрах видно, мертвих свиней із закривавленими мордами, розкиданими по підлозі ферми. Інші свині мають зяючі рани на задніх лапах, які повільно гризуть інші тварини в загоні.

"У одній з свиней була діра з обох сторін, і вона була каннібалізована. Вони їли її, поки вона була жива. У неї навіть не було сил кричати. Вона просто тихо пхикала, і ми нічого не могли вдіяти, крім як спостерігати за цим", – сказала одна з активісток.

У результаті акції протесту власник ферми і прибула поліція погодилися відпустити одну свиню на свободу. Її назвали Коннор і відправили до притулку для тварин. На фермі братів МакГакіан почали розслідування.

Фото і відео 18+

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем Liza Blomfagra

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем Liza Blomfagra

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем Liza Blomfagra

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем Liza Blomfagra

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем Liza Blomfagra

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем Liza Blomfagra

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем Liza Blomfagra

На фермі в Ірландії свині з'їдали один одного живцем Liza Blomfagra

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