Тихановська поставила силовикам Білорусі дедлайн

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила співробітникам силових структур дедлайн переходу на сторону народу.

Скоро накази будуть звучати від нової, демократичної влади, йдеться в повідомленні в її Telegram-каналі.

"Ви звикли слухати своє начальство. Але чи варто робити це, якщо воно захищає не народ Білорусі, а тільки одну людину? Це незаконно. Ви звикли проявляти солідарність з колегами. Але ви не несете колективну відповідальність за злочини, які скоювали вони, а не ви. Якщо ваш колега побив когось до півсмерті, це не ви повинні сісти у в'язницю", – йдеться в повідомленні.

За словами Тихановської, "Народний ультиматум" – це шанс силовикам Білорусі встати на сторону народу.

"Якщо ви не згодні виконувати злочинні накази – не робіть цього. Режим знає, що вмирає – і намагається розділити свою долю з усіма вами, забруднивши честь вашої форми. Не допустіть цього. Відповідальність понесуть персонально ті, хто скоював злочини. Поголовної люстрації не буде. У новій Білорусі потрібна ваша робота, потрібна система силових відомств. Тому зв'яжіться з нами, з фондами, зробіть публічне звернення з підтримкою свого народу. Виконайте присягу, яку кожен з вас давав білорусам. до Народного ультиматуму залишилося 5 днів ", – уточнила лідер білоруської опозиції.

Згідно з вимогами Народного Ультиматуму, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко до 25 жовтня має добровільно залишити свій пост і звільнити всіх політв'язнів, інакше в країні почнеться загальнонаціональний страйк.

Світлана Тихановська звернулася до силовиків Білорусі Telegram Світлани Тихановської

Як повідомив OBOZREVATEL, 18 жовтня, в Мінську відбувся Партизанський марш з вимогою відставки незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. У центр столиці Білорусі проти мітингувальників стягнули військову техніку і силовиків.