Тихановська поставила силовикам Білорусі дедлайн
На 25 жовтня білоруська опозиція оголосила "Народний Ультиматум"
Це шанс силовикам встати на сторону народу Білорусі
При цьому поголовної люстрації не буде
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила співробітникам силових структур дедлайн переходу на сторону народу.
Скоро накази будуть звучати від нової, демократичної влади, йдеться в повідомленні в її Telegram-каналі.
"Ви звикли слухати своє начальство. Але чи варто робити це, якщо воно захищає не народ Білорусі, а тільки одну людину? Це незаконно. Ви звикли проявляти солідарність з колегами. Але ви не несете колективну відповідальність за злочини, які скоювали вони, а не ви. Якщо ваш колега побив когось до півсмерті, це не ви повинні сісти у в'язницю", – йдеться в повідомленні.
За словами Тихановської, "Народний ультиматум" – це шанс силовикам Білорусі встати на сторону народу.
"Якщо ви не згодні виконувати злочинні накази – не робіть цього. Режим знає, що вмирає – і намагається розділити свою долю з усіма вами, забруднивши честь вашої форми. Не допустіть цього. Відповідальність понесуть персонально ті, хто скоював злочини. Поголовної люстрації не буде. У новій Білорусі потрібна ваша робота, потрібна система силових відомств. Тому зв'яжіться з нами, з фондами, зробіть публічне звернення з підтримкою свого народу. Виконайте присягу, яку кожен з вас давав білорусам. до Народного ультиматуму залишилося 5 днів ", – уточнила лідер білоруської опозиції.
Згідно з вимогами Народного Ультиматуму, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко до 25 жовтня має добровільно залишити свій пост і звільнити всіх політв'язнів, інакше в країні почнеться загальнонаціональний страйк.
Як повідомив OBOZREVATEL, 18 жовтня, в Мінську відбувся Партизанський марш з вимогою відставки незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. У центр столиці Білорусі проти мітингувальників стягнули військову техніку і силовиків.