TicketsBox святкує другу річницю. Чого вдалося досягти за цей час: успіхи, цілі, можливості

Перші роки становлення для кожної компанії завжди найактивніші, найдієвіші та найпрогресивніші. По-іншому просто неможливо “протиснутись” на конкурентний ринок та завоювати довіру клієнтів. Потрібно “пахати”. Квитковий оператор TicketsBox так і робив. До чого це призвело – давайте розберемось.

Перш за все, потрібно було розробити бізнес стратегію. Оскільки директор компанії Вадим Чернецький завзятий шахматист, він розумів, що потрібно думати на декілька кроків уперед. Але без лояльного ставлення та позитивного враження – нікуди. Тому команда TicketsBox працювала, щоб зробити свій сервіс зручним для користування як з боку B2B, так і B2C.

Для зручності клієнтів розроблений окрім схематичного зображення концертного майданчика ще й 3D-огляд. Такий формат допомагає точніше визначитись з місцями та обрати найбільш оптимальні та зручні. До слова, промальовку залів у 3D використовують лише декілька квиткових операторів у світі. Як вам така клієнтоорієнтованість?

Також спрощено саму процедуру придбання квитків, що, у свою чергу, формує приємне враження від користування саме цим сервісом. Для бізнес-партнерів TicketsBox створив власну crm-систему, яку можна підлаштувати під будь-які забаганки клієнта.

Можливості цієї crm випробували організатори десятого OIFF (Одеський міжнародний кінофестиваль), для якого було створено абонементи з різною градацією, функція last minute, продаж квитків на окремі кіносеанси та організовано прохідну систему, яка ідеально працювала протягом періоду фестивалю на усіх локаціях.

Знаковою також є співпраця з Українською асоціацією футболу, коли вперше в історії розвитку українського футболу квитки на матчі продавались лише онлайн, а не у стаціонарних касах. Це допомогло у певній мірі вберегти українців від недобросовісних дій перекупників та спростило проходження прохідних систем стадіонів Запоріжжя, Харкова, Львова, Дніпра та турнікетів на НСК Олімпійському. Як підсумок – повністю заповнені трибуни вболівальників у всіх містах, які спостерігали як українська збірна вперше в історії пройшла відбірковий етап до Євро-2020 без жодної поразки.

До речі, TicketsBox має низку бізнес партнерів зі спортивного світу. З ним також співпрацюють Федерація бадмінтону України, Федерація баскетболу України, WWFC (World Warriors Fighting Championship) та ФК Шахтар.

Мабуть, тільки лінивий не чув про наймасштабніший музичний фестиваль Atlas Weekend. У організаторів цієї події бізнесова дружба з квитковим оператором триває уже третій сезон. TicketsBox мав навіть ексклюзивне право з продажу квитків на фестиваль. А це, погодьтесь, неабияка довіра до партнера!

Також у ексклюзиві TicketsBox пропонував клієнтам квитки на два сезони церемонії нагородження M1 Music Awards та зміг організувати прохідну систему таким чином, щоб усунути проблему скупчення людей у чергах перед входом.

Досить цікавим була співпраця і з креативним агентством “Банда”, яке довірило продаж квитків та організацію прохідної системи своєї дебютної конференції TicketsBox. Все відбулось на вищому рівні.

Варто зазначити, що кожен івент має свої особливості з продажу квитків. TicketsBox змогли розробити велику кількість кейсів як для кіносеансів, так і для форумів, як для спортивних подій з іменними квитками, так і абонементів з різною градацією для фестивалів, як для концертів, театрів, шоу, так і для сертифікатів у квест-кімнати.

Цей квитковий оператор не йде протоптаною доріжкою попередників, а завзято вибудовує власний шлях, тому креативних та технічних ідей команда на чолі з Вадимом Чернецьким має дуже багато.

Як зазначає сам директор компанії: “Нам ще є куди рости і ми не обмежимось лише Україною. Моя команда завжди готова до втілення неймовірних ідей та нових цікавих випробувань!”

З усього вищезазначеного можна зробити висновок, що TicketsBox приречений на успіх! Чого їм і бажаємо!