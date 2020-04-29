Квитковий оператор TicketsBox пішов на безпрецедентні заходи підтримки організаторів івентів в умовах кризи галузі, викликаної оголошенням карантину і забороною масових заходів. Задля того, аби полегшити для своїх клієнтів вихід з кризи, у компанії розробили дієву стратегію. Про її подробиці OBOZREVATEL розповів керівник сервісу TicketsBox Вадим Чернецький.

Вадим Чернецький

"Неочікувана ситуація змусила кожного з нас та увесь світ в цілому переосмислити багато речей, прийняти нестандартні рішення, пристосуватись до умов карантину, розробити нові стратегії виходу з кризи. Я розумію, що лише підтримуючи один одного, ми зможемо досягти успіху та якомога швидше повернутись до нормальних умов ведення бізнесу. Тільки спрямувавши свої сили в одному напрямку, ми зможемо досягти успіху. Як частина спільного ринку дозвілля. Як одна команда. Як одна сила", - зазначив Чернецький.

За його словами, задля полегшення становища організаторів масових заходів після завершення карантину і кількамісячної бездіяльності, TicketsBox пропонує нові умови співпраці.

"При скасуванні заходу ми збираємося повертати 100% суми за продаж квитків без урахування комісії – з 1 травня 2020 року. А при змінах у датах, місцях проведення та повній відміні заходу, ми пропонуємо такі послуги безкоштовно. Наша стратегія також передбачає організацію е-мейл розсилки з інформацією про зміни щодо івенту, сповіщення всіх клієнтів, які придбали квитки через наш сайт, про зміни за допомогою СМС, а також повернення коштів клієнтам за скасовані концерти", - перераховує Чернецький.

Крім того, за словами керівника TicketsBox, технічна підтримка сервісу пропонує професійне спілкування з клієнтами та вирішення будь-яких проблем, готова забезпечити зовнішню рекламу на носіях РТМ-Україна за вигідними умовами, а у деяких випадках, за індивідуальними домовленостями – навіть безкоштовно.

Крім того, до "антикризового" пакету TicketsBox входить запуск рекламної кампанії на радіостанціях холдингуTAVRMEDIA, реклама івенту на музичних каналах М1 та М2 за попереднім узгодженням та зниження відсоткової ставки комісії від продажу квитків.

"Ми це робимо, аби спільними зусиллями подолати глибоку кризу, в якій опинилася галузь. Бо розуміємо: тільки разом зможемо зберегти івент-ринок України", - пояснює Чернецький.