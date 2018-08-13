"Ти - шмаркля!" Конфлікт жінки з дитиною в Житомирі викликав гостру суперечку в мережі

У мережі викликало великий ажіотаж відео з Житомира із зафільмованим конфліктом агресивно налаштованої жінки з хлопчиком, який грав м'ячем біля її вікна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як жінка через принципову оборонну позицію дитини шалено лютує і крім образ навіть намагається застосувати до нього силу. Ролик опублікувала мешканка міста Антоніна Горошко на своїй сторінці у Facebook.

"Вокзальна, 12, під'їзд 4. Дитина просто грала м'ячем", - написала вона в пості. Зокрема, в діалозі чутно, як жінка пред'являє школяреві претензії за те, що той грав м'ячем недалеко від її вікна, а не на дитячому майданчику. У відповідь на це хлопчик заперечив їй, що мама дозволяє йому гуляти тільки біля під'їзду.

Однак агресивна мешканка будинку продовжувала говорити з дитиною на підвищених тонах, і він нагадав, що вона не доводиться йому ніким. Більш того, хлопчик звернувся до неї на "ти". Це ще більше розлютило жінку, і вона замахнулася на нього рукою, а також обізвала "с*куном" і "шмарклею".

За дві доби відео зібрало 77 тис. переглядів, близько 2 тис. репостів і більше 220 коментарів. Примітно, що в обговоренні люди розділилися на два табори - одні засуджували неадекватне спілкування жінки з дитиною, а інші критикували недолік виховання хлопчика.

"Чужу дитину повчити життю - це ми любимо", "А не бояться потім аналогічного "ляща" від тата хлопчика отримати?", "Їй, видно, вдома було нудно, вирішила над дитиною познущатися. Шок!!! Як можна себе так вести","Як та мадам спілкується з дитиною, так їй і відповідають", - пишуть прихильники позиції дитини.

"Дитина не хамло, а захищає себе. На його вік він правильно поводиться. Адже яке право вона має на те, щоб йому розповідати, як себе потрібно поводити і тикати? Вона що, думає доросла і все дозволено?", "Конфлікт на рівному місці розвела. А через що? Через совковий менталітет. Оскільки я старша, значить у мене більше прав", "З цією жінкою, видно, так само батьки в дитинстві спілкувалися, ось що виросло до цих років - те виросло" , "Хлопчик молодець. Дав відсіч дурній совкусі", - висловлюють свою думку їх однодумці.

"Ну так, якщо батьки не вчать дитину життю, то доводиться робити це іншим", "Так вони обидва хами, що баба, що хлопчик", "Дійсно, у жінки, видно, через вік, а у дитини через нестачу виховання!", "Невихований пацан. Дитячий майданчик є? Нехай шурує туди м'ячем плескати. Зробили зауваження нормально спочатку, вибачився і пішов грати на відведене місце, а не стояти і огризатися", "Дефект виховання дитини", "Діти теж могли б культурніше розмовляти", - пишуть охочі заступитися за жінку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня в місті Вишневе Київської області п'яний помічник народного депутата від БПП Юлія Мамчура поранив дитину гумовою кулею з травматичної зброї.