''Ти не людина'': українських заробітчан масово обманюють за кордоном

Українських заробітчан регулярно обманюють за кордоном, країни Європейського Союзу — не виняток.

Про це йдеться в матеріалі 112.uа. Як виявилося, замість заробітків українці часто опиняються в ситуації, коли у них немає ні даху над головою, ні засобів для існування, ні можливості виїхати додому.

"Ми зараз займаємося випадком хлопця, якого до Польщі запросив його давній знайомий. Він працював в передмісті Варшави в таксі Uber. Хлопець приїхав по безвізу (на 90 днів). Працював 2 місяці. Йому надали житло і автомобіль. Хлопець 2 місяці пропрацював, і йому сказали, що він повинен 1500 злотих. Забрали у нього паспорт і сказали, щоб відпрацьовував. в результаті у нього зараз немає паспорта, і він не може повернутися в Україну, при цьому у нього закінчується термін дозволу на перебування в країні.

У посольстві він дізнався, що за виготовлення документа, за яким він може в повернуться додому, потрібно заплатити гроші, яких у нього не було. Але, більш того, йому ніде жити і доводилося ночувати в машині. Зараз йому надала житло і купила продукти Міжнародна організація міграції. Ми ініціювали звернення до поліції. Питання вже вирішується", - розповів одну з історій глава профспілки "Трудова солідарність" Віталій Махинько.

У таких ситуаціях, якщо людина починає скаржитися, її можуть просто викинути на вулицю. За словами Махинько, одне з найпоширеніших порушень — це коли в більшості випадків польські роботодавці не виплачують людині останню зарплату. При цьому небезпека може чекати не тільки в Польщі або Чехії, але і в більш розвинених країнах, таких як Норвегія, Фінляндія або Бельгія.

За словами експерт з трудової міграції в Норвегію Дениса Вороненкова, "якщо ти нелегал, ти не людина, ти всього лише тінь серед людей і повинен залишатися тінню". "Ти ніяк не захищений, не можеш звернутися в поліцію, розраховувати на медичну допомогу. Був випадок, коли українець, який працював нелегально, зламав ногу. Йому не допомогли ні в одному лікувальному закладі Норвегії, тому що у нього не було страховки. Всі відмовили. Довелося самому, за допомогою знайомої медсестри, теж, до речі, українки, накладати собі шину", — розповів Вороненко.

Дивіться відео на тему

Експерт додав що, багато роботодавців в ЄС недолюблюють українців, тому що ті можуть збігати.

"Якщо знаходять десь оплату вище, вони просто розвертаються і їдуть, не кажучи ні слова. З іншого боку, роботодавцям доводиться миритися з українськими трудовими мігрантами, тому що їхня праця набагато дешевше, ніж громадян Євросоюзу", - підсумував Вороненко.

Зовсім "не солодко" доводиться тим, хто вирішив поїхати на заробітки в Росію. Там на відміну від країн ЄС набагато вищі шанси стати жертвою злочинців або каральної машини правоохоронних органів. Правда, можливо і просте "обкрадання".

"Людям пропонували працевлаштуватися на посаду кур'єра. Тим, хто погодився працювати, давали гроші, щоб вони могли поїхати в Москву, а там їм давали завдання зняти квартиру в російському місті - це міг бути Краснодар, Смоленськ, Архангельськ, міста Сибіру. Після цього люди починали отримувати завдання доставити товар в якусь точку. Через деякий час люди розуміли, що насправді перевозять наркотики (курильні суміші). Вони дзвонили роботодавцю і говорили, що відмовляються їх поширювати. Ці суміші заборонені як на території України, так і в РФ. Після дзвінка протягом доби людей знаходила поліція, знаходили у них наркотики і закривали їх в СІЗО", - розповів юрист центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини адвокат Євген Чекарь.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Польща стала лідером по прийому трудових мігрантів з України.