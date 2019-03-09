|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Ти - мій янгол": зібрані трагічні епізоди прощання людей зі своїми домашніми улюбленцями. Зворушливі фото

6.1тЧитати матеріал російською

Американський фотожурналіст Росс Тейлор створив проект, який розкриває тему відносин людей з домашніми тваринам.

Серію фото він назвав "Останні миті". Всі фото присвячені трагічним епізодам розставання господарів з їх смертельно хворими вихованцями, передає "Лайф".

Тейлор відзначив, що всі кадри зроблені з дозволу героїв і в присутності досвідчених лікарів.

"Ти - мій янгол": зібрані трагічні епізоди прощання людей зі своїми домашніми улюбленцями. Зворушливі фото

Росс Тейлор

Дарсі Джонс (ліворуч) і її собака Еллі в хоспісі для смертельно хворих домашніх тварин. У Еллі знайшли рак.

"Ти - мій янгол": зібрані трагічні епізоди прощання людей зі своїми домашніми улюбленцями. Зворушливі фото

Росс Тейлор

Лі Зан цілує свого пса на прізвисько Спенсер через кілька секунд після його смерті. Собаку приспали за медичними показаннями.

"Ти - мій янгол": зібрані трагічні епізоди прощання людей зі своїми домашніми улюбленцями. Зворушливі фото

Росс Тейлор

Джульєт Рубіо лежить поруч зі своїм вихованцем Дінго за мить до того, як його присплять. "Я люблю тебе", – повторював вона знову і знову.

"Ти - мій янгол": зібрані трагічні епізоди прощання людей зі своїми домашніми улюбленцями. Зворушливі фото

Росс Тейлор

Доктор Дані Макветі тримає відбиток лапи Азії, який вона зробила на прохання господарів відразу після смерті собаки.

"Ти - мій янгол": зібрані трагічні епізоди прощання людей зі своїми домашніми улюбленцями. Зворушливі фото

Росс Тейлор

"Що я роблю?" – журився Девід Томпсон перед тим, як приспати свого пса Спартанця.

"Ти - мій янгол": зібрані трагічні епізоди прощання людей зі своїми домашніми улюбленцями. Зворушливі фото

Росс Тейлор

Дженніфер Хох схилилася над своєю кішкою Шедоу, вмираючої від раку. "Ти мій янгол", – шепотіла Дженніфер на вухо.

"Ти - мій янгол": зібрані трагічні епізоди прощання людей зі своїми домашніми улюбленцями. Зворушливі фото

Росс Тейлор

Олеся Ликові кричить від відчаю, дізнавшись, що її пес Сем помер.

"Ти - мій янгол": зібрані трагічні епізоди прощання людей зі своїми домашніми улюбленцями. Зворушливі фото

Росс Тейлор

Венді Лер в останній раз обіймає свою собаку по кличці Мімоза незадовго до евтаназії.

"Ти - мій янгол": зібрані трагічні епізоди прощання людей зі своїми домашніми улюбленцями. Зворушливі фото

Росс Тейлор

Ребекка Кессіті не може стримати сліз, тримаючи на колінах свою вмираючу собачку Коко.

"Ти - мій янгол": зібрані трагічні епізоди прощання людей зі своїми домашніми улюбленцями. Зворушливі фото

Росс Тейлор

Кіара Манріке через кілька хвилин після смерті її улюбленого пса Спаркі. "Я намагалася з усіх сил, але його не можна було врятувати", – розповідала вона.

"Ти - мій янгол": зібрані трагічні епізоди прощання людей зі своїми домашніми улюбленцями. Зворушливі фото

Росс Тейлор

Собака по кличці Еллі дивиться на доктора Еріку Унц, яка прийшла приспати її.

"Ти - мій янгол": зібрані трагічні епізоди прощання людей зі своїми домашніми улюбленцями. Зворушливі фото

Росс Тейлор

Маркіта Лейбе оплакує свою собаку Дейзі. Пару хвилин тому її приспали.

Як повідомляв OBOZREVATEL , названі топ-10 зіркових собак України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
14
0
Смішно
1
Цікаво
44
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Я не знаю,зачем такие моменты запечатлевать...... Мой кот,дождался меня с работы,хо тя мучался,и умер сл мной в обнимку.... Это нездорово делать хайп,на смерти своих близких.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги