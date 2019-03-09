"Ти - мій янгол": зібрані трагічні епізоди прощання людей зі своїми домашніми улюбленцями. Зворушливі фото

Американський фотожурналіст Росс Тейлор створив проект, який розкриває тему відносин людей з домашніми тваринам.

Серію фото він назвав "Останні миті". Всі фото присвячені трагічним епізодам розставання господарів з їх смертельно хворими вихованцями, передає "Лайф".

Тейлор відзначив, що всі кадри зроблені з дозволу героїв і в присутності досвідчених лікарів.

Росс Тейлор

Дарсі Джонс (ліворуч) і її собака Еллі в хоспісі для смертельно хворих домашніх тварин. У Еллі знайшли рак.

Росс Тейлор

Лі Зан цілує свого пса на прізвисько Спенсер через кілька секунд після його смерті. Собаку приспали за медичними показаннями.

Росс Тейлор

Джульєт Рубіо лежить поруч зі своїм вихованцем Дінго за мить до того, як його присплять. "Я люблю тебе", – повторював вона знову і знову.

Росс Тейлор

Доктор Дані Макветі тримає відбиток лапи Азії, який вона зробила на прохання господарів відразу після смерті собаки.

Росс Тейлор

"Що я роблю?" – журився Девід Томпсон перед тим, як приспати свого пса Спартанця.

Росс Тейлор

Дженніфер Хох схилилася над своєю кішкою Шедоу, вмираючої від раку. "Ти мій янгол", – шепотіла Дженніфер на вухо.

Росс Тейлор

Олеся Ликові кричить від відчаю, дізнавшись, що її пес Сем помер.

Росс Тейлор

Венді Лер в останній раз обіймає свою собаку по кличці Мімоза незадовго до евтаназії.

Росс Тейлор

Ребекка Кессіті не може стримати сліз, тримаючи на колінах свою вмираючу собачку Коко.

Росс Тейлор

Кіара Манріке через кілька хвилин після смерті її улюбленого пса Спаркі. "Я намагалася з усіх сил, але його не можна було врятувати", – розповідала вона.

Росс Тейлор

Собака по кличці Еллі дивиться на доктора Еріку Унц, яка прийшла приспати її.

Росс Тейлор

Маркіта Лейбе оплакує свою собаку Дейзі. Пару хвилин тому її приспали.

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