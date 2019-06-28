У розпал курортного сезону в окупованому Росією Криму не спостерігається величезний наплив туристів.

Про це повідомляє Twitter-сторінка "Ху*вий ЮБК". На опублікованому фото показана пуста набережна Ялти, де встановили, тимчасові огороджувальні паркани. Відзначимо, що на одному з них написали: "Ти лох".

"Ялтинська набережна зустрічає мільярди туристів, які замість Туреччини обрали Крим", – так іронічно підписаний знімок.

Користувачі мережі обговорювали пост, повідомляючи, що в Крим зараз ніхто не їздить через високі ціни і поганий сервіс.

Ялта Twitter

"Так ці туристи все жебраки. На рушниках лежать. Дорогі лежаки не беруть і пісяють і какають в море, гроші за туалети не платити. А взагалі їх немає в потрібній кількості", "Зараз Грузію закрили, все як знову набіжать!","Зате Ленін на місці. СРСР це головне","До Криму зараз їздять тільки невиїзні. Або за туристичними путівками. І це в більшості випадків "служаки", "Ось і Крим вже "казковий","Через написи "ти лох" я б не поїхав", – писали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин в прямому ефірі свого національного телебачення визнав, що Крим це Україна, а РФ – окупант.

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