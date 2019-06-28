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"Ти лох!" У мережі показали порожні курорти окупованого Криму

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У розпал курортного сезону в окупованому Росією Криму не спостерігається величезний наплив туристів.

Про це повідомляє Twitter-сторінка "Ху*вий ЮБК". На опублікованому фото показана пуста набережна Ялти, де встановили, тимчасові огороджувальні паркани. Відзначимо, що на одному з них написали: "Ти лох".

"Ялтинська набережна зустрічає мільярди туристів, які замість Туреччини обрали Крим", – так іронічно підписаний знімок.

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Користувачі мережі обговорювали пост, повідомляючи, що в Крим зараз ніхто не їздить через високі ціни і поганий сервіс.

Ялта

Ялта

Twitter

"Так ці туристи все жебраки. На рушниках лежать. Дорогі лежаки не беруть і пісяють і какають в море, гроші за туалети не платити. А взагалі їх немає в потрібній кількості", "Зараз Грузію закрили, все як знову набіжать!","Зате Ленін на місці. СРСР це головне","До Криму зараз їздять тільки невиїзні. Або за туристичними путівками. І це в більшості випадків "служаки", "Ось і Крим вже "казковий","Через написи "ти лох" я б не поїхав", – писали в мережі.

"Ти лох!" У мережі показали порожні курорти окупованого Криму
"Ти лох!" У мережі показали порожні курорти окупованого Криму
"Ти лох!" У мережі показали порожні курорти окупованого Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин в прямому ефірі свого національного телебачення визнав, що Крим це Україна, а РФ – окупант.

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Тема
анексія Криму
Місце
УкраїнаЯлта
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Долго еще эту протухшую жвачку собираетесь жевать? Все хорошо у Крыма, не волнуйтесь так. Лучше почитайте новость, которую вам не сообщит сайт обозреватель, не тот формат. Священников пцу выгнали из монастырей на Святом Афоне. "Чтобы не дискредитировать святые места". Сейчас не очень приятно быть украинцем, правда?
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