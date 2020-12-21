Лікар оцінив небезпеку нового штаму коронавірусу для тих, хто вже перехворів

Частковий імунітет до нового штаму коронавірусу, виявленому у Великобританії, може зберігатися в тих, хто перехворів або був щеплений від COVID-19.

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов. "Не можу сказати точно, чи буде вакцина від коронавірусу захищати і від цього штаму. Але по ідеї, мала б захищати", – зауважив він.

Медик припустив, що у разі з новим штамом може спрацювати "перехресний імунітет". "Може не бути імунітету до конкретного штаму, але до цього типу вірусу імунна система може бути вже готова", – припустив він.

У цьому контексті Бережнов порівняв коронавірус із грипом і пояснив, що у своїй основі вірус залишається незмінним, незважаючи на численні мутації. Тому щеплення від одного штаму грипу може частково захищати і від іншого штаму.

"Питання в тому, чи буде імунітет на новий штам вірусу спрацьовувати у тих, хто перехворів, у тих, хто був вакцинований. Моя особиста думка – імунній системі буде легше реагувати, і вона відреагує швидше. У такому разі відповідь імунної системи на вірус буде не на 14-й день, а набагато раніше", – припустив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, у Великобританії виявлено новий штам коронавірусу COVID-19, який відрізняється високою заразністю. Раніше подібний штам фіксували в інших країнах Європи.