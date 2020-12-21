Лікар оцінив небезпеку нового штаму коронавірусу для тих, хто вже перехворів

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
Суспільство
6,5 т.
Лікар оцінив небезпеку нового штаму коронавірусу для тих, хто вже перехворів

Частковий імунітет до нового штаму коронавірусу, виявленому у Великобританії, може зберігатися в тих, хто перехворів або був щеплений від COVID-19.

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов. "Не можу сказати точно, чи буде вакцина від коронавірусу захищати і від цього штаму. Але по ідеї, мала б захищати", – зауважив він.

Медик припустив, що у разі з новим штамом може спрацювати "перехресний імунітет". "Може не бути імунітету до конкретного штаму, але до цього типу вірусу імунна система може бути вже готова", – припустив він.

У цьому контексті Бережнов порівняв коронавірус із грипом і пояснив, що у своїй основі вірус залишається незмінним, незважаючи на численні мутації. Тому щеплення від одного штаму грипу може частково захищати і від іншого штаму.

"Питання в тому, чи буде імунітет на новий штам вірусу спрацьовувати у тих, хто перехворів, у тих, хто був вакцинований. Моя особиста думка – імунній системі буде легше реагувати, і вона відреагує швидше. У такому разі відповідь імунної системи на вірус буде не на 14-й день, а набагато раніше", – припустив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, у Великобританії виявлено новий штам коронавірусу COVID-19, який відрізняється високою заразністю. Раніше подібний штам фіксували в інших країнах Європи.

УкраїнаЛікування коронавірусу в УкраїніКоронавірусЕксклюзивСергій Бережнов