''Ти - брехло!'' Зацьковану через торт школярку знову принизили

Учениця 6-го класу харківської школи № 151 Діана, яку принизили через відмову батьків брати участь в поборах і не пригостили тортом, після інциденту стала отримувати повідомлення з образами.

"Деякі пишуть, що ти брехло, що ти така-сяка, що Наталя Вікторівна (представник батьківського комітету. - Ред.) на лікарняному через тебе. Я хочу відстоювати своє місце і не плакати, довести, що я сильна", - зазначила вона, передає ICTV.

Але найбільше розчарування, що дорослі з цієї історії так і не зробили висновків, каже мама дівчинки.

Діана скріншот відео

"Не у мене треба просити вибачення, а потрібно при всьому класі просити вибачення у Діани, це доросла людина образила її, і вона її принизила", - підкреслила вона.

Маму з батьківської трійки - Наталю Вікторівну, яка виявилася ще й вчителькою інформатики цієї ж школи, звільнили, причому заднім числом, заявили в райвідділі освіти.

"Ніяких коментарів", - відрізала вона журналістам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація з Діаною в школі викликала скандал в мережі. Дівчинку поставили до дошки, поки іншим дітям роздали по два шматка торта, а хлопчики з класу знімали, як вона плаче.

Пізніше представник батьківського активу Наталія Толяренко вибачилася і отримала громадський осуд.