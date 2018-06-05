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"Ти, бл*ть, особливий?" У Запоріжжі маршрутник принизив АТОвця і поплатився

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У Запоріжжі водій маршрутки №75 принизив АТОвця, назвавши його "халявщиком" і відмовивши в пільговому проїзді.

Відповідне відео опубліковано на відеохостингу YouTube. На кадрах чутно, як водій в ході діалогу заявив про те, що "в 43-45-му роках країну вже звільнили, а ви за чотири роки не можете два міста с**них звільнити".

У свою чергу АТОвець відповідав спокійно і погодився вийти з транспорту на першій же зупинці.

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За інформацією місцевих ЗМІ, начальство водія вже дізналося про інцидент і має намір його звільнити.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в Рівному маршрутник осквернив пам'ять про воїна ВСУ.

Місце
УкраїнаЗапоріжжя
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